Horoscope Today, 15 February 2019: मेष राशिफल: कोर्ट- कचहरी के मामले में सावधानी रखें। कारोबार में उतार-चढ़ाव आएगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। मान-सम्मान में बढ़ोत्तरी होगी।

वृषभ राशिफल: संतान का ख्याल रखें। महिलाएं वाणी पर संयम रखें। किसी दोस्त की मदद से इनकम में इजाफा मिलेगा। विचारों में परिवर्तन आ सकता है।

मिथुन राशिफल: आज आपको लाभ मिलेगा। नौकरी में जिम्‍मेदारी बढ़ सकती है। कानूनी मामलों में परेशानी बढ़ सकती है। घर में तनाव का माहौल हो सकता है।

कर्क राशिफल:स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आवश्यक कारणों के पीछे धन खर्च होगा। शांति और आनंद का वातावरण बना रहेगा। शत्रुओं पर विजय मिलेगी।

सिंह राशिफल: स्वाभिमान भंग हो सकता है। आज किसी के साथ विवाद हो सकता है। अपने शब्दों के चयन पर ध्यान रखें। शेयर बाजार से नुकसान हो सकता है।

कन्या राशिफल: आज धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आज आपके नए संबंध स्थापित होंगे। खर्च बढ़ सकता है। वस्‍त्रों पर खर्च बढ़ेंगा। गुस्से पर काबू रखें।

तुला राशिफल: परिवार में किसी कार्यक्रम में जा सकते हैं। संतानपक्ष की मदद मिलेगी। समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। मेहनत अधिक करनी पड़ेगी।

वृश्चिक राशिफल:आज घर परिवार में सुख-शांति रहेगी। परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों के लिए समय ठीक रहेगा। कार्यभार अधिक रहेगा।

धनु राशिफल: आज आप धार्मिक कार्य के लिए धन खर्च करेंगे। आप पार्टनर के साथ बाहर जा सकते हैं। आपके नए दोस्त बनेंगे। दोस्तों के साथ मौज-मस्ती करेंगे।

मकर राशिफल: आकस्मिक लाभ प्राप्त हो सकता है। आज आपके लिए आर्थिक फैसले से लाभ होगा। लेन-देन में सावधानी बरतें। जीवनसाथी से प्यार मिलेगा।

कुंभ राशिफल: किसी के साथ विवाद हो सकता है। प्रेम संबंध में बिगड़ सकते हैं। अचानक धन हानि हो सकती है। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अपनी वाणी पर संयम रखें।

मीन राशिफल: नौकरी पेशा लोगों को तरक्की मिल सकती है। मन प्रसन्न रहेगा। लोन संबंधी कार्य पूरे होंगे। मानसिक खुशी रहेगी। विदेश जाने के योग हैं। कारोबार में वृद्धि होगी।

First Published on February 15, 2019 5:46 am