Horoscope Today, 14 March 2019: तुला राशि वालों के दोस्त आज होंगे मददगार साबित, मकर राशि के जातक करेंगे तनाव महसूस

Horoscope Today, 14 March 2019: मेष राशिफल: आप अपने साथी की सलाह मान कर किसी बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। आर्थिक स्तर पर आपका भरोसा कामयाब रहेगा सफलता मिलने की उम्मीद है। प्रेम संबंध में मजबूती लाने का प्रयास कर सकते हैं। नया वाहन खरीदे जाने के संकेत हैं। सेहत अच्छा रहेगा।

वृषभ राशिफल: किसी कठिन प्रतियोगिता का सामना करने के लिए आपको अथक प्रयास करने की जरुरत है। यदि आप सावधान नहीं रहेंगे तो कोई परिस्थिति आपके काबू से बाहर हो जाने की संभावना है। अपनी कमियों को लेकर स्पष्ट नजरिया रखने की जरुरत है।

मिथुन राशिफल: वित्तीय स्तर की कोई समस्या हल होने की उम्मीद है। अपनी डिमांड को सामने रखने से पहले उसकी प्रथमिकता तय करना जरुरी होगा। अटके हुए काम को समय रहते पूरा कर लेना आवश्यक होगा बाद में समस्या खड़ी हो सकती है। घरेलू स्तर पर कारगर परिवर्तन किए जाने की संभावना है।

कर्क राशिफल: पेशेवर स्तर पर अच्छा रुतवा हासिल कर सकते हैं। आपके उत्साह से आस पास के लोग प्रभावित होने वाल हैं। आमदनी बढने की उम्मीद है। सेहत के प्रति सजगता बढेगी, नियमित व्यायाम करना शुरु कर सकते हैं।

सिंह राशिफल: यदि आप अपने काम से उम्दा परिणाम की उम्मीद रखते हैं तो आपको काम के प्रति समर्पण दिखाना होगा। नई योजना से साकारात्मक परिवर्तन आने के संकेत हैं। किसी कांफिडेंशियल मामले को किसी के सामने रखने से बचना हितकर होगा।

कन्या राशिफल: किसी करीबी की उपलब्धि से घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। लम्बे समय से प्रेम संबंध में रहने वाले लोग शादी के बंधन में बंध सकते हैं। व्यायाम की बदौलत सेहत में जबरदस्त परिवर्तन महसूस करने वाले हैं। पूर्व दिशा से आज लाभ का संयोग है।

तुला राशिफल: किसी के सामने अपने दिल की बात खोलने से बचना हितकर होगा। कोई दोस्त या पड़ोसी आपके लिए बड़ा मददगार साबित होने वाला है। प्रेमी के साथ किसी पार्टी या कहीं घूमने जाने की संभावना है। परिवार के किसी नौजवान के साथ खुशनुमा समय बिता सकते हैं।

वृश्चिक राशिफल: किसी नए काम की शुरुआत करने जा रेह लोगों को भाग्य का साथ मिलने के संकेत हैं। कई दिनों से हावी किसी तनाव से छुटकारा मिल जाने की संभावना है। बिजनेस मैन के लिए विदेश यात्रा से बड़ा लाभ मिलने वाला है।

धनु राशिफल: किसी डील से उम्मीद के अनुरुप लाभ मिलने की संभावना नजर नहीं आ रही है। किसी परिवारिक समस्या को हल करने के लिए आपको खुद से प्रयास करने की आवश्यकता हो सकती है। प्रेम संबंध को रिश्ते में बदलने की इच्छा रखने वालों को अभी और इंतजार करना होगा।

मकर राशिफल: आज पेशेवर स्तर पर किसी भी चीज को हल्के में लेना मंहगा हड़ सकता है। किसी महत्वपूर्ण एक्जाम या प्रतियोगिता का सामना करने जा रहे लोग तनाव महसूस कर सकते हैं। जीवनसाथी के साथ अनबन होने की संभावना है। आप में से कुछ लोग अपने शौक के चक्कर में पैसा उड़ा सकते हैं।

कुंभ राशिफल: अतिरिक्त जिम्मेदारी और डेडलाइन का पालन करने के चक्कर में आपकी व्यस्तता बढने वाली है। किसी तनाव पैदा करने वाली परिस्थिति को आपको स्वयं सुलझाने के जरुरत है। आप में से कुछ लोगों को सेलिब्रेशन का मौका मिलने की संभावना है।

मीन राशिफल: आपके द्वारा कार्यस्थल पर किए गये परिवर्तन को सबकी सराहना मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। पेशेवर स्तर पर प्रतिद्वंदियों से सावधान रहने की जरुरत है। कोई बिजनेस डील आपकी उम्मीदों पर खड़ा उतरने की संभावना नहीं है। कुछ नया सीखने के लिहाज से आजका दिन अच्छा साबित होने वाला है।

First Published on March 14, 2019 5:29 am