Horoscope Today, 11 March 2019: वृषभ राशि वालों के पक्ष में आएगा संपत्ति का मामला, कन्या राशि के जातक आर्थिक मजबूती के लिए करें प्रयास

Horoscope Today, 11 March 2019 मेष राशिफल: प्रॉपर्टी का काम करने वाले लोग रियल मार्केट के आगे कमजोर साबित हो सकते हैं। एक रोमांटक शाम परिवार के लोगों के बीच के बंधन को मजबूत बनाने वाला साबित होगा। ऑफिस का तनाव घर के माहौल को भी बिगाड़ सकता है। पेशेवर स्तर पर रुका हुआ काम पूरा करने में आज का पूरा दिन गुजरने वाला है। विदेश यात्रा पर जाने वाले बहुत रोमांचित रहने वाले हैं। प्रेमी युगल कहीं घूमने जाने की योजना बना सकते हैं।

वृषभ राशिफल: घर के लोगों का मतभेद पूरा माहौल तनावपूर्ण कर सकता है। समाजिक स्तर पर आप अपने शुभचिंतकों का ध्यान आकृष्ट करने में सफल रहने वाले हैं। किसी से मिलने के बाद बीते हुए रोमांटिक लम्हों की याद ताजा होने की संभावना है। आपको अपनी अच्छी छवि बरकरार रखने के लिए, आज बहुत कुछ करना पड़ सकता है। संपत्ति से जुड़ा कोई मामला आपके पक्ष में रहने वाला है।

मिथुन राशिफल: आप में से कुछ लोग आज रोमांटिक मोर्चे पर यादगार दिन बिता सकते हैं। अच्छी नौकरी की तलाश में लगे लोगों के लिए आजका दिन उत्साहित करने वाला साबित होगा। वित्तीय स्तर पर आ रही समस्या दूर होने की संभावना है। पेशेवर स्तर पर आपकी मेहनत सफल रहने की उम्मीद है। अपनी भावना के बदले जीवनसाथी के सम्मान को महत्व देंगे।

कर्क राशिफल: परिवार में व्याप्त गलतफहमी को दूर कर शांति बनाए रखने के लिए प्रयास कर सकते हैं। कोई आपका फायदा उठाने के लिए आपकी भावना के साथ खिलवाड़ कर सकता है। धोखा खाने की संभावना है सावधान रहें। बेवजह के मुद्दों को लेकर अपका मूड बिगड़ने की संभावना है। कुछ नया अधिग्रहण करने के चक्कर में महत्वपूर्ण काम पीछे छूटने के संकेत हैं।

सिंह राशिफल: आज रोमांटिक विचार पूरे दिन आपके दिमाग पर छाए रहने वाले हैं लेकिन प्रेमी से मिलने का वक्त निकालने में अस्मर्थ रहेंगे। आप में से कुछ लोग किसी करीबी के लिए सरप्राईज पार्टी प्लान कर सकते हैं। आपका समाजिक मान बढने की संभावना है। पेशेवर प्रतिद्वंदि के खिलाफ उठाया गया कदम कारगर साबित होगा। वित्तीय स्तर पर स्थिरता आने से आप राहत का अनुभव कर सकते हैं। सेहत को लेकर सजगता बढने के संकेत हैं।

कन्या राशिफल: किसी गलत संगत का असर आपके भविष्य पर पड़े इससे पहले वहां से दूरी बनालेना सही रहेगा। प्रेमी के साथ सुखद शाम बिताने के लिए कहीं जाने की योजना बना सकते हैं। ऑफिस से अवकाश लेने में कोई रुकावट आने की संभावना नहीं है। समाजिक स्तर पर आपकी प्रतिष्ठा बढने की उम्मीद है। आर्थिक मजबूती के लिए थोड़ा और प्रयास करने की जरुरत है।

तुला राशिफल: घरेलू स्तर पर सुकून भरे दिन की अपेक्षा रख सकते हैं। वर्तमान में आप जिस किसी भी काम में लगे हैं उसमें एकाग्रता की कमी महसूस किए जाने की संभावना है। परिवार का कोई सदस्य आपके हठी स्वभाव पर अंकुश लगाने का प्रयत्न कर सकता है। पेशेवर स्तर पर किसी परेशानी की वजह से अपेक्षित परिणाम आने की संभावना नहीं है। कोई पुश्तैनी संपत्ति आपके नाम किया जा सकता है।

वृश्चिक राशिफल: पेशेवर स्तर पर काफी व्यस्त काम करने वाले लोगों को परिवार का सहयोग मिलते रहने की संभावना है। कोई मुद्दा किसी करीबी के साथ टकराहट का कारण बन सकता है। आज कार्यस्थल पर स्थिति आपके मनमुताबिक रहने की संभावना नहीं है। आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार को आपकी जरुरत पड़ सकती है। वित्तीय मजबूती पाने का रास्ता मिलने की संभावना है।

धनु राशिफल: जिस काम को लेकर आप आतंकित रहते थे उसका डर अब खत्म हो जाने की संभावना है, लेकिन आसावधानी करना घातक हो सकता है। पेशेवर स्तर पर आपके द्वारा उठाए गए कदम सबके लिए सराहनीय होगा। कार्यस्थल पर कोई कोई मुश्किल समस्या आसानी से सुलझा सकते हैं। किसी सपने को पूरा करने के लिए पैसे की चिंता होने की संभावना नहीं है। बचपन के दोस्त से मिलकर पुरानी यादें ताजा कर सकते हैं।

मकर राशिफल: वित्तीय स्तर पर मिलने वाले किसी मौके को हाथ से जाने नहीं दे सकते, अच्छा रिटर्न आने की संभावना है। किसी परिवारिक समारोह में शामिल होने के संकेत हैं। आप में से कुछ लोग घरेलू स्तर पर साकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। पेशेवर तौर पर अपनी स्थिति को मजबूत करने का समय है। माता पिता की जानकारी के बिना प्रेम संबंध बनाना जोखिम भरा हो सकता है, सतर्क रहें। फिट रहने के लिए जरुरी बातों पर ध्यान दे सकते हैं।

कुंभ राशिफल: प्रेमी के संदिग्ध रवैये पर नजर रख सकते हैं लेकिन समझदारी से। आज का दिन काफी रोमांचक रहने वाला है। अतीत की यादों में खोये रहने की संभावना है। किसी खास पर्यटक स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं। मानसिक परेशानी से मुक्त होने के लिए योग और ध्यान का सहारा ले सकते हैं। पढाई के स्तर पर बङी उपलब्धि हासिल होने की संभावना है।

मीन राशिफल: परिवारिक मामले में आपकी अच्छी प्लानिंग से कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। किसी प्रतियोगी स्थिति में अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिल सकता है। कानूनी दांव पेंच में फंसे लोगों को साकारात्मक समाधान मिलने की उम्मीद है। किसी कंपनी का प्रेंचाईजी लेना सही दिशा में उठाया गया कदम साबित होगा। नवविवाहित जोङे सामंजस्य और आपसी समझ बढाकर रिश्ते की मधुरता का आनंद ले सकते हैं।

First Published on March 11, 2019 5:46 am