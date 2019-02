Horoscope Today, 10 Feb 2019: मिथुन राशि वाले माता की सेहत का रखें ख्याल, कर्क वालों का दिन रहेगा ठीक

Horoscope Today, 10 February 2019: मेष राशिफल: आज सेहत का ख्याल रखें। मानसिक तनाव हो सकता है। अपने खर्च पर नियंत्रण रखें।

वृषभ राशिफल: आपको दफ्तर में अधिक काम करना पड़ सकता है। आप कागजी कार्यवाही पर सावधानी बरतें।

मिथुन राशिफल: माता की सेहत का ख्याल रखें। किसी की मदद से आपको लाभ मिलेगा। धार्मिक कार्य में मन लगेगा।

कर्क राशिफल: जमीन-जायदाद की लेन-देन सही रहेगी। आपका दिन ठीक रहेगा। गाड़ी सावधानी से चलाएं।

सिंह राशिफल: आज आप मकान बनाने की बारे योजना बना सकते है। आप बजट के अनुसार धन खर्च करें।

कन्या राशिफल: किसी धार्मिक आयोजन में जाने के योग है। धन घर के रख-रखाव में खर्च होगा। संतान की मदद मिलेगी।

तुला राशिफल: आपकी इनकम में बढ़ोत्तरी होगी। नए काम में सफलता मिलेगी और आपके लिए यह लाभदायक साबित होगा।

वृश्चिक राशिफल: दिन मौज-मस्ती के साथ बीतेगा। घर में किसी सदस्य की चिंता आपको परेशान कर सकती है।

धनु राशिफल: आज भाई- बंधुओं के साथ दिन अच्छा जाएगा। आप परिवार के साथ बाहर घूमने भी जा सकते हैं।

मकर राशिफल: घर-परिवार में सुख-शांति रहेगी। उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। मान-सम्मान मिलेगा।

कुंभ राशिफल: आपके अटके काम सफल होंगे। सामाजिक क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा।

मीन राशिफल: आज आपके सरकारी काम आसानी से सफल होंगे। आपको तरक्की मिल सकती है। धन लाभ के योग है।

First Published on February 10, 2019 5:13 am