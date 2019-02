Horoscope Today, 08 Feb 2019: मिथुन राशि वालों को रहेगा मानसिक तनाव, तुला वाले खान-पान में बरतें सावधानी

Horoscope Today, 08 February 2019: मेष राशिफल: आज सामाजिक कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी। आने वाला समय आपके लिए लाभकारी रहेगा। विदेश से आपको अच्छी खबर मिलेगी।

वृषभ राशिफल: आज आपका कारोबार ठीक चलेगा। आपके काम में बढ़ोत्तरी होगी। आपको नौकरी में तरक्की मिल सकती है। आपको सुख मिलेगा।

मिथुन राशिफल: आज काम में मन नहीं लगेगा। आप मानसिकरुप से परेशान रहेंगे। आपके पूरे होते हुए कार्य में बाधा आ सकती है। चिंता से मन व्यग्र रहेगा।

कर्क राशिफल: आज आप नया काम शुरु करने से बचें। मन में नेगटिल विचार रहेंगे। सरकारी विरोधी कार्य से दूर रहें। अपने गुस्से पर काबू रखना होगा।

सिंह राशिफल: दांपत्यजीवन में परेशानी हो सकती है। आपको सामजिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आज मन में उदासी हो सकती है। कोर्ट-कचहरी के कार्यों से दूर रहें।

कन्या राशिफल: आपको सहकार्मियों का साथ मिलेगा। आपका काम आगे बढ़ेगा। आपको आज यश मिलेगा। परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा।

तुला राशिफल: आप अपनी वाणी में मधुरता रखें। आपकी वाणी से अन्य लोग प्रभावित हो सकते हैं। कार्य में संभलकर चलना होगा। खान-पाने में सावधानी बरतें।

वृश्चिक राशिफल: आज शारीरिक और मानसिकरुप से आप अस्वस्थता हो सकते हैं। आपको धन हानि हो सकती है। परिवार में कलेश की स्थिति रहेगी।

धनु राशिफल: स्नेहीजनों के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। शत्रुपक्ष शांत रहेगा। दोस्तों के साथ मुलाकात होगी। नए कार्य करने का मन होगा।

मकर राशिफल: आज का दिन सामान्य रहेगा। परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। माता-पिता के साथ मनमुटाव हो सकता है।

कुंभ राशिफल: आर्थिक लेन-देन में लिए समय ठीक है। आध्यात्मिक की ओर रुझान बढ़ेगा। परिवार में सुख-शांति रहेगी। आर्थिक लेन-देन के लिए समय ठीक है।

मीन राशिफल: आज आप कोर्ट-कचहरी के मामले में ना पड़े। अपनी सेहत का ख्याल रखें। प्रॉपर्टी के मामले में आपको लाभ मिलेगा। आकस्मात के योग है।

First Published on February 8, 2019 5:02 am