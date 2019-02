Horoscope Today, 06 Feb 2019: मेष राशि वाले वाद-विवाद से बचें, मिथुन वाले गुस्से पर रखें काबू

Horoscope Today, 06 February 2019: मेष राशिफल: आज आप आलस्य से दूर रहें। आपके सेहत में उतार-चढ़ाव रहेगा। अटके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। वाद-विवाद से बचें।

वृषभ राशिफल: आज नए काम शुरू करने से बचें। आप सेहत का ख्याल रखें। आप सरकार विरोधी कार्य से दूरी बनाए रखें। अधिकारी वर्ग के साथ बहस ना करें।

मिथुन राशिफल: आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपके काम सफल होंगे। मन प्रसन्न रहेगा। दोस्तों के साथ मौज-मस्ती करेंगे। गुस्से पर काबू रखें।

कर्क राशिफल: आज आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। कोई भी काम घर में विचार-विर्मश के ना करें। दांपत्यजीवन में मधुरता रहेगी। धैर्य रखें।

सिंह राशिफल: आज आपकी रुचि साहित्य के कार्य में होगी। आर्थिक लेन-देन में सावधानी बरतें। आपको सेहत का ख्याल रखना होगा। मन दुखी हो सकता है।

कन्या राशिफल: आज परिजनों के साथ विवाद हो सकता है। आप अपने गुस्से पर काबू रखें। संतान पक्ष की ओर से अच्छी खबर मिलेगी। गुस्से पर काबू रखें।

तुला राशिफल: आज आप नया काम शुरू करने से बचें। घर में किसी सदस्य के साथ आपका मनमुटाव हो सकता है। इसलिए इससे सावधान रहें।

वृश्चिक राशिफल: आज शत्रु पक्ष आप पर हावी हो सकते हैं। इसलिए आप शत्रु पक्ष से सावधान रहें। आपके भाग्य वृद्धि हो सकती है। कार्य में अपेक्षित सफलता मिलेगी।

धनु राशिफल: आज आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। दांपत्यजीवन में मधुरता रहेगी। परिवार के साथ यात्रा पर जा सकते हैं। अपने मन पर काबू रखें।

मकर राशिफल:मन में व्यग्रता रहेगी। सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी। आज आप धन दान कर सकते है। वाणी पर संयम रखें।

कुंभ राशिफल: सामजिक कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी। आपको अनजान लोगों से सावधान रहना पड़ेगा। धन खर्च के योग है। मन दुखी हो सकता है।

मीन राशिफल: परिवार में सुख-शांति रहेगी। घर में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं। व्यापार में तरक्की के योग हैं। परिवार के साथ पिकनिक पर जा सकते हैं।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on February 6, 2019 5:30 am