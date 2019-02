Horoscope Today, 05 February 2019: कुंभ राशि वालों के रिश्तों में आएगी खटास, जानें अन्य राशियों का भविष्यफल

Horoscope Today, 05 February 2019: मेष राशिफल: आज माता की मदद से आपके काम पूरे होंगे। आज अनजान लोगों की बातों में ना आएं। आपको संतानपक्ष की मदद से लाभ मिलेगा। आज आपकी मुलाकात दोस्तों या रिश्तेदारों से होगी। इनके साथ आपका मनमुटाव हो सकता है। परिजन की बातों का गौर करें।

वृषभ राशिफल: आज आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में रहेगी। आप मंदिर जा सकते हैं। माता का सहयोग मिलेगा। आपके मन को खुशी मिलेगी।

मिथुन राशिफल: आज आपका मन कार्य में लगेगा। आप कुछ नया काम कर सकते हैं। आप जो सोच रहे हैं उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे।

कर्क राशिफल: आज आपके विचारों में स्पष्टता आएगी। किसी मुद्दों के लेकर अपने स्पष्ट विचार रखेंगे। आज आपको मान-सम्मान मिलेगा।

सिंह राशिफल: आज आपको दिन अच्छा है। आपको किस्मत का साथ मिलेगा। दफ्तर में आपको नई जिम्मेदारी मिलेगी। धन लाभ के योग है।

कन्या राशिफल: आज आप किसी के साथ विवाद ना करें। वरना आपको नुकसान हो सकता है। अपने मन पर काबू रखें। झगड़ा वाली जगह पर ना जाएं।

तुला राशिफल: आज आपकी रुचि आध्यात्मिकता की ओर रहेगी। आपका भगवान में विश्वास रहेगा। आपके घर में सुख-शांति रहेगी। माता का साथ मिलेगा।

वृश्चिक राशिफल: आज आपको सहयोगी की मदद मिलेगी। आपके अटके काम देरी से होंगे। आज जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। धैर्य रखें।

धनु राशिफल: आज आपकी नजरे सिर्फ काम पर रहेगी। आप अपना काम समय पर पूरा कर पाएंगे। आप योजना के हिसाब से चल रहे हैं। आपको लाभ मिलेगा।

मकर राशिफल: आज अपने विचारों में मधुरता रखें। आपके अटके काम पूरे हो सकते हैं। खोई हुई चीजें आपको मिल सकती है। रिश्ते मजबूत होंगे।

कुंभ राशिफल: आज आपके रिश्तों में खटास आ सकती है। आप अपनी वाणी पर संयम रखें। कोई आपसे दूर जा सकता है। घर में कलह का माहौल रहेगा।

मीन राशिफल: आज आपके पुराने दोस्त मुलाकात करेंगे। दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। अपने दिमाग से काम लें। आर्थिक लेन-देन में सावधानी बरतें।

