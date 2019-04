Horoscope Today, 03 April 2019: इन राशि वालों के लिए बन रहे हैं शुभ योग, आर्थिक स्थिति हो सकती है बेहतर

Horoscope Today, 03 April 2019: मेष राशिफल: इस राशि वालों की लव लाइफ में तनाव आ सकता है। किसी दोस्त की वजह से आपकी अपने हमसफर से अनबन हो सकती है। वाहन चलाते समय थोड़ी भी लापरवाही नहीं बरतें।

वृषभ राशिफल: किसी रिश्तेदार की तबीयत अचानक से खराब हो सकती है। जिसके चलते यात्रा पर जाने के भी आसार हैं। नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को आज कुछ अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। सिर दर्द और कमर दर्द की समस्या आपको परेशान करने वाली है।

मिथुन राशिफल: आज आप अपने प्रेमी को शादी के लिए प्रपोज करने की सोच सकते हैं। बच्चों का स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ सकता है। यात्रा पर जाने की योजना बन सकती है। घर में कोई मेहमान आने की संभावना है।

कर्क राशिफल: परिवार वालों को आज आपके प्रेम संबंधों के बारे में पता चल सकता है। वाहन खरीदने का अच्छा योग है। बिजनेस वालों को व्यापार में अच्छा लाभ मिलने की उम्मीद है। किसी पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात हो सकती है।

सिंह राशिफल: आज नौकरी वालों के लिए दिन बेहद शुभ रहने वाला है। सीनियर्स की नजर में आपकी साख बढ़ सकती है। जिससे आपकी आय में भी बढ़ोतरी होने के आसार हैं। स्वास्थ्य के लिए भी दिन बेहद अच्छा रहने वाला है। परिवार में कोई मंगल काम हो सकता है।

कन्या राशिफल: यात्रा पर जाते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है। इसलिए जरूरत की कोई दवाई साथ में ले जाना नहीं भूलें। व्यापार को लेकर किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है।

तुला राशिफल: आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने के आसार हैं। विदेश में रहने वाले किसी मित्र से आपको बिजनेस में फायदा मिल सकता है। आप अपने लिए जमीन खरीदने की योजना बना सकते हैं। हमसफर से आपको कोई सुख समाचार मिल सकता है।

वृश्चिक राशिफल: आपकी आर्थिक समस्या दूर होती दिख रही है। आप अपने पैसों से संबंधी हर कार्य को पूरा कर पाएंगे। शाम के समय अपने हमसफर के साथ घूमने का मन बना सकते हैं। नौकरी करने वाले जातकों पर काम का बोझ बढ़ने की संभावना है।

धनु राशिफल: सेहत में सुधार आने के आसार हैं। आपका कोई मित्र आपसे आर्थिक सहायता मांग सकता है। परिवार का माहौल काफी आनंदमय रहेगा। बच्चों का मन पढ़ाई में ज्यादा लगने की उम्मीद है। कार्यस्थल पर आपके अच्छे प्रदर्शन से आपकी साख बढ़ सकती है।

मकर राशिफल: प्रेम संबंधों के लिए दिन तनाव भरा रह सकता है। रिश्ते टूटने के आसार बन रहे हैं। गुस्से पर काबू रखें। बुजुर्गों की सेहत में गिरावट आ सकती है। इसलिए अपने खान पान का उचित ध्यान रखें। निवेश करने के लिए दिन शुभ है।

कुंभ राशिफल: सड़क पर चलते समय सावधानी बरतें। किसी अनजान से झगड़ा हो सकता है। दांपत्य जीवन में तनाव उत्पन्न होने की संभावना हैं। विदेश मामलों के लिए दिन शुभ है। बिजनेस यात्रा से आपको फायदा मिलने की उम्मीद है।

मीन राशिफल: दिन आसल भरा रह सकता है। काम करने में आपका मन कम लगने वाला है। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ मिल सकता है। आय में बढ़ोतरी होने के आसार है।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on April 3, 2019 2:14 am