Health Horoscope Today, 12 June 2019: इन राशि वालों को किसी लंबी बीमारी से मिल सकती है राहत, यहां जानें अपना स्वास्थ्य राशिफल

Health Horoscope Today: मेष राशि वालों के स्वास्थ्य मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। वृष राशि वालों की भी स्वास्थ्य संबंधी पेरशानियां दूर होंगी साथ ही किसी लंबी बीमारी से राहत मिलने की भी उम्मीद है। लेकिन मिथुन राशि वालों की सेहत अचानक से खराब हो सकती है। इसलिए स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना होगा। सिंह राशि वालों की सेहत पहले से बेहतर होने की संभावना है। लेकिन योग और प्राणायाम करना आपके लिए जरूरी होगा। वृश्चिक राशि वालों की बात करें तो आपकी सेहत के लिए दिन उतार-चढ़ाव भरा रहने वाला है। कुछ न कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें लगी रहेंगी और जानिए बाकी राशि वालों के स्वास्थ्य मामलों के लिए दिन कैसा रहने के आसार हैं…

मेष राशिफल: स्वास्थ्य मामलें में दिन आपका अच्छा रहने के आसार हैं। डाइट में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। पैदल चलने की आदत आपको स्वस्थ रखने में सहायक सिद्ध होगी।

वृषभ राशिफल: किसी लंबी बीमारी से राहत मिलती नजर आ रही है। लेकिन स्वास्थ्य के साथ अभी कोई लापरवाही ना बरतें। नहीं तो फिर से रोग उत्पन्न हो सकता है।

मिथुन राशिफल: सेहत को लेकर आज का दिन तनाव भरा रहने वाला है। अच्छी खासी सेहत में गिरावट आने के आसार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो इस तरह की किसी भी परेशानी से बच पाएंगे।

कर्क राशिफल: वाहन चलाते समय सावधानी बरनती होगी। जल्दबाजी में दुर्घटना की चपेट में आ सकते हैं। साथ ही परिवार में बुजुर्ग लोगों की सेहत भी कुछ खराब होती दिखाई दे रही है।

सिंह राशिफल: सेहत में सुधार आने की संभावना है। आपकी अच्छी दिनचर्या के कारण आपका स्वास्थ्य पहले से काफी अच्छा रहने वाला है। योग और प्राणायाम करने में लापरवाही ना बरतें।

कन्या राशिफल: मानसिक तनाव बढ़ने के कारण सिर दर्द की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए तनाव कम लें। बेहतर होगा की योग और ध्यान करें।

तुला राशिफल: यात्रा करने के लिए दिन शुभ नहीं है। अचानक से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ सकती है। बेहतर होगा कि भीषण गर्मी में लंबे सफर पर जाने से बचें।

वृश्चिक राशिफल: सेहत में उतार-चढ़ाव लगा रहेगा। किसी काम में मन नहीं लगेगा। नींद भरपूर मात्रा में ना लेने के कारण स्वास्थ्य काफी बिगड़ सकता है। बेहतर होगा आप आज ज्यादा से ज्यादा आराम करें।

धनु राशिफल: कमर दर्द से संबंधी दिक्कतें आज बढ़ सकती है। इसलिए एक ही जगह पर लंबे समय तक बैठकर काम ना करें। साथ ही दिल के मरीजों को भी अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना होगा।

मकर राशिफल: सिर दर्द और आंखों में जलन की समस्या से आज जूझना पड़ सकता है। इसलिए एहतियात बरतें। साथ ही बुजुर्ग लोग पैदल चलते समय ध्यान दें।

कुंभ राशिफल: वाहन सावधानी से चलाएं। बिजली उपकरणों से दूरी बनाकर रखें। दुर्घटना होने के आसार हैं। बुजुर्ग लोगों को आज आराम करने की सलाह दी जाती है।

मीन राशिफल: किसी गंभीर बीमारी से कुछ राहत मिल सकती है। दिन काफी सकारात्मक रहने वाला है। योग और ध्यान से आप अपने आप को काफी स्वस्थ रख पाएंगे।

First Published on June 12, 2019 6:16 am