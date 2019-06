Health Horoscope Today, 25 June 2019: मिथुन राशि वाले अपने प्रेमी के स्वास्थ्य का रखें ध्यान, यहां जानें अपना स्वास्थ्य राशिफल

Health Horoscope Today: मेष राशि वालों की सेहत के लिए दिन मुश्किल भरा रहने की संभावना है। तो वृष राशि के जातकों को सिर दर्द की समस्या से मिल सकता है छुटकारा। मिथुन राशि वालों को अपने प्रेमी की सेहत का रखना पड़ेगा खास ध्यान। कर्क राशि वालों को तला-भुना खाना खाने से हो सकता है नुकसान तो सिह वालों को अपनी डाइट में करना पड़ेगा कुछ परिवर्तन, कन्या वालों की सेहत के लिए दिन अच्छा है। आपको किसी पुरानी बीमारी से राहत मिल सकती है तो वहीं तुला राशि वालों के शरीर की ऊर्जा में आएगी कमी। बाकी राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है जानिए यहां…

मेष राशिफल: सेहत के लिए दिन उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है। कुछ भी ऐसा ना खाएं जिससे गले में परेशानी महसूस हो। यात्रा पर जाने के लिए भी दिन अच्छा नहीं है स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है।

वृषभ राशिफल: सिर दर्द की समस्या से छुटकारा मिलने की उम्मीद है। लेकिन किसी करीबी की तबीयत अचानक से खराब हो सकती है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

मिथुन राशिफल: प्रेमी के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट आ सकती है। जिस वजह से आप परेशान रहेंगे। लेकिन इस बीच अपनी सेहत के साथ किसी तरह की लापरवाही ना बरतें नहीं तो आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है।

कर्क राशिफल: सेहत में सुधार आएगा। अपनी अच्छी दिनचर्या को बनाए रखें। तला-भुना खाना आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है इसलिए इससे दूरी बनाए रखें।

सिंह राशिफल: आपको अपनी डाइट में कुछ परिवर्तन लाने की जरूरत है। माता-पिता का स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है। मानसिक तनाव काफी ज्यादा रहने की संभावना है। योग आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

कन्या राशिफल: किसी लंबी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। आपके किसी करीबी की सेहत में भी सुधार आने की संभावना है। योग और प्राणायाम करने में लापरवाही ना बरतें।

तुला राशिफल: सेहत में कुछ गिरावट आ सकती है। शरीर की ऊर्जा में कमी आने की संभावना है। हल्का खाएं और पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं। जिससे शरीर में ऊर्जा बनी रहे।

वृश्चिक राशिफल: श्वास संबंधी रोग परेशान कर सकते हैं। ज्यादा तनाव लेना आपकी सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। योग और ध्यान आपके लिए लाभकारी रहेगा।

धनु राशिफल: सेहत में सुधार लाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी डाइट पर नियंत्रण करें। डॉक्टर की सलाह से ही कोई भी कार्य करें। कोई नया रोग उत्पन्न हो सकता है।

मकर राशिफल: स्वास्थ्य आपका साथ कम देता दिखाई दे रहा है। यात्रा करने के लिए दिन अच्छा नहीं है। खासकर दक्षिण दिशा की यात्रा करने से बचना होगा।

कुंभ राशिफल: वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी होगी। सड़क दुर्घटना के आसार दिखाई दे रहे हैं। बच्चों का स्वास्थ्य कुछ बिगड़ सकता है।

मीन राशिफल: महिलाएं घर में खाना बनाते समय सावधानी बरतें। चोट-चपेट के चक्कर में आ सकती हैं। छोटे बच्चों को खेल-खेल में चोट लग सकती है इसलिए उनका भी खास ध्यान रखें।

First Published on June 25, 2019 6:07 am