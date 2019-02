Health Horoscope Today, 18 Feb 2019: मेष राशि वाले पिता का रखें ख्याल, वृश्चिक वाले रहेंगे प्रसन्न

Health Horoscope Today: मेष राशिफल: पिता के सेहत की चिंता रहेगा। इससे आपका मन दुखी रहेगी। आपका मानसिक स्तर आप पर तनाव डाल सकता है इसलिये सावधान रहें।

वृषभ राशिफल: आपकी सेहत में दिक्कत आ सकती है। पाचन क्रिया संबंधित परेशानी हो सकती है। आप डॉक्टर की सलाह लें।

मिथुन राशिफल: आज आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। सड़क पर चलते समय सावधानी बरतें। आज आपको चोट लगने की संभावना है।

कर्क राशिफल: आज आपके साथ सड़क दुर्घटना होने के संकेत हैं। इसलिए आप सावधान रहें। माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा।

सिंह राशिफल: आज पिता के घुटनों में परेशानी हो सकती है। आप उनका ख्याल रखें। परेशानी अधिक हों तो उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएं।

कन्या राशिफल: आप आपको सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। शारीरिक परेशानी से सावधान रहें। आपको पेट संबंधी परेशानी परेशानी हो सकती है। बाहर के खाने से बचें।

तुला राशिफल: आपकी सेहत में सुधार आएगा। परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा। संतान पक्ष को छोटी-मोटी बीमारी हो सकती है।

वृश्चिक राशिफल: आज आप ज्यादा ऊर्जावान रहेंगे। आज आप राहत की सांस लेंगे और आज आप अच्छा भी महसूस करेंगे। आज आप प्रसन्न रहेंगे।

धनु राशिफल: जो लोग खेल जगत से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन उत्तम होगा। आलस्य ना करें। आपको वाहन चलाते समय सावधानी रखनी पड़ेगी।

मकर राशिफल: आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आज संतान पक्ष से अच्छी खबर मिलेगी। जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा।

कुंभ राशिफल: आज माता की सेहत में सुधार आएगा। आपकी सेहत ठीक रहेगी। आपकी दिलचस्पी आज नया काम करने में होगी। लापरवाही ना करें व कसरत जरूर करें।

मीन राशिफल: अनैतिक कार्य से दूर रहें। तनाव से बचने का प्रयास करें। काम अधिक होने से आपको तनाव हो सकता है। आप कसरत नियमित करें।

First Published on February 18, 2019 9:33 am