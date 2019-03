Health Horoscope Today, 17 March 2019: तरोताजा महसूस करेंगे मिथुन राशि के लोग, तुला राशि वालों को मिल सकता है बीमारी से छुटकारा

Health Horoscope Today, 17 March 2019: मेष राशिफल: आज आपका स्वास्थ्य साथ नहीं देगा। बहुत तनाव महसूस करेंगे। खाने-पीने का ध्यान रखें।

वृषभ राशिफल: तनाव के कारण सिर दर्द की समस्या हो सकती है। बुजुर्ग लोग भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जोड़ों में दर्द आपको परेशान कर सकता है।

मिथुन राशिफल: आज आप तरोताजा महसूस करेंगे। आज आप में एक अलग ही ऊर्जा रहेगी। मन शांत रहेगा।

कर्क राशिफल: छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करें। इसका आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ब्लड प्रेशर कम रह सकता है। इसलिए इसी हिसाब से खान-पान का ध्यान रखें।

सिंह राशिफल: आज मधुमेह बीमारी वाले लोगों को कुछ परेशानी हो सकती है। डॉक्टर की सलाह से खाने पीने का ध्यान रखें।

कन्या राशिफल: पेट से संबंधित किसी बीमारी से आपको समस्या हो सकती है। हल्का खाना खाएं। किसी भी तरह की परेशानी होने पर डॉक्टर से संपर्क करें।

तुला राशिफल: लंबे समय से चली आ रही किसी बीमारी से आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन खाने-पीने का सही ध्यान रखें।

वृश्चिक राशिफल: तनाव के कारण आपका स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है। इसलिए किसी भी तरह का तनाव ना लें। तनाव को कम करने के लिए अपना मनपसंद काम करें।

धनु राशिफल: आज आप अपनी बीमारीयों से निपटने में सहायक होंगे। खाने पीने के साथ-साथ आप व्यायाम पर भी ध्यान देंगे।

मकर राशिफल: स्वास्थ्य के हिसाब से आपका दिन शुभ रहेगा। साथ ही आप लोगों को सेहतमंद रहने के तरीके बताएंगे।

कुंभ राशिफल: आज थकावट के कारण आपके शरीर में दर्द रहेगा। इसके लिए आप खास ध्यान रखें। आज आराम करने की आपको सलाह दी जाती है।

मीन राशिफल: वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। दुर्घटना होने के आसार है। लेकिन सावधानी बरतेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on March 17, 2019 9:31 am