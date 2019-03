Health Horoscope Today, 15 March 2019: कर्क राशि वालों को दुर्घटना की संभावना, सिंह राशि के जातक माता की सेहत का ख्याल रखें

Health Horoscope Today: मेष राशिफल: आज आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। आज संतान पक्ष से अच्छी खबर मिलेगी। माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। लापरवाही ना करें।

वृषभ राशिफल: आज आपको सेहत संबंधी कोई परेशानी हो सकती है। आपको स्किन संबधी परेशानी हो सकती है। धूप में घूमने से बचें। पानी खूब पीएं और डॉक्टर से सलाह लें।

मिथुन राशिफल: आपको सेहत का ख्याल रखना होगा। आप स्वच्छ खाना खाएं। कसरत पर ध्यान दें। अशुद्ध खाने से बचें। ताजा बना खाना ही खाएं।

कर्क राशिफल: आज आपके साथ सड़क दुर्घटना हो सकती है। इसलिए बाहर जाते समय सोच-समझकर और सावधानी से निकलें। आज आप आलस्य ना करें

सिंह राशिफल:आपकी सेहत ठीक रहेगी। आपको माता की सेहत की चिंता रहेगी। बाहर घूमने जाएं। इससे आपका मन हल्का होगा और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी।

कन्या राशिफल: मानसिक तनाव नहीं रहेगा। परिवार में खुशियां आएगी। परिवार के साथ स्वादिष्ट भोजकर करेंगे। आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। कसरत नियमित करें।

तुला राशिफल: आज आपके साथ सड़क दुर्घटना होने के संकेत हैं। आज आपको चोट लगने की संभावना है। आज आपको सावधान रहने की आवश्यकता है।

वृश्चिक राशिफल: आपकी सेहत ठीक रहेगी। आपको हल्का व्यायाम करना होगा। किसी समस्या से ना घबराएं। बाहर का खाना खाने से बचें।

धनु राशिफल: आज अपना ख्याल रखें। आपको चोट लग सकती है। मन पर काबू रखें। मन में किसी तरह का भय ना रखें। चिंता ना करें।

मकर राशिफल: आज आप प्रसन्न रहेंगे। सेहत संबंधी परेशानी से राहत मिलेगी। ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे। अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। कसरत पर ध्यान दें।

कुंभ राशिफल: आपको सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। पेट संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बाहर के खराब खाने से बचें। बाहर का बना खाना इग्नोर करें।

मीन राशिफल: आआज मानसिक तनाव हो सकता है। काम के अलावा अपनी सेहत पर ध्यान दें। पिता के स्वास्थ्य में जल्द ही सुधार आएगा। पिता के सेहत की चिंता रहेगा।

First Published on March 15, 2019 10:23 am