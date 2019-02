Health Horoscope Today, 15 Feb 2019: मेष राशि वाले करसत पर दें ध्यान, तुला वालों गुस्से पर रखें काबू

Health Horoscope Today: मेष राशिफल:आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आप अपने लिए समय निकालें और कसरत पर ध्यान दें। स्वास्थ्य का ख्याल रखें।

वृषभ राशिफल: आज अपनी वाणी पर संयम रखें। किसी के साथ विवाद हो सकता है। आपकी सेहत ठीक रहेगी। मन में सकारात्मक विचार रखें।

मिथुन राशिफल: आज आपकी सेहत में बदलाव आएगी। आपका दिन मौज-मस्ती के साथ बीतेगा। पिता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। खान-पान का ध्यान रखें।

कर्क राशिफल: आज आपको अपनी आंखों के बारे में सोचना चाहिए। आप ज्यादा देर तक कंप्यूटर या मोबाइल पर ना बैठें। ज्यादा तनाव हो सकते हैं।

सिंह राशिफल:आज सेहत ठीक रहेगी। आपको सिरदर्द हो सकता है। काम को लेकर किसी तरह की चिंता ना करें। तनाव से बचें।

कन्या राशिफल:आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। आपका मन खेलकूद में होगा। आप दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जा सकते हैं। मन प्रसन्न रहेगा।

तुला राशिफल:मानसिक तनाव रहेगा। थकान महसूस करेंगे। अपने गुस्से पर काबू रखें। आप खाना खाकर थोड़ा घूमें और आराम करें।

वृश्चिक राशिफल: आज आप कमजोरी फिल कर सकते हैं। आपकी तबीयत खराब हो सकती है। आप परेशान रहेंगे। मन में पॉजीटिव विचार रखें। सब ठीक होगा।

धनु राशिफल: काम में अधिक व्यस्त रहने से परेशान हो सकते हैं। बीच-बीच में आराम करने की जरूरत है। इससे आप स्वस्थ रहेंगे। सेहत पर ध्यान दें।

मकर राशिफल:आपको पेट संबंधी परेशानी से आराम मिलेगा। आप बाहर के खाने से परहेज करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। घर पर बना खाएं।

कुंभ राशिफल: आपके पुराने रोग ठीक हो सकते हैं। आपको मानसिक तनाव परेशान कर सकते है। आप बाहर का तला भुना खाने से बचें।

मीन राशिफल:आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। पहले से आप अच्छा अनुभव करेंगे। आप मोटापे पर ध्यान दें। रोज व्यायाम करने की आदत बनाएं।

First Published on February 15, 2019 8:56 am