Health Horoscope Today, 13 March 2019: धनु राशि वाले झगड़े से रहें दूर, मकर वाले सेहत पर दें ध्यान

Health Horoscope Today: मेष राशिफल: आपको सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। हो सकता है आपको कोई परेशानी हो, इसलिए आप अपना ख्याल रखें।

वृषभ राशिफल: आपका मोटापा बढ़ रहा है। कोशिश करें कि सुबह-शाम कसरत करें। इससे आपको राहत मिलेगी और आपका मन काम में लगेगा।

मिथुन राशिफल: आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आप आपने मन में किसी प्रकार कोई बात ना रखें। वरना आपको तनाव हो सकता है।

कर्क राशिफल: आपको सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। आपको खासी-जुकाम हो सकता है। आपकी सेहत में गिरावट आ सकती है।

सिंह राशिफल: आपकी सेहत ठीक रहेगी। आपको माता की सेहत की चिंता हो सकती है। आप तनाव से दूर रहें। आप करसत पर ध्यान दें।

कन्या राशिफल: आज आपके स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है। जिन लोगों को बीपी की समस्या है उनको आज थोड़ी परेशानी हो सकती है।

तुला राशिफल: आज माता का ख्याल रखें। आपकी सेहत ठीक रहेगी। आप बीमारी से बचने के लिए व्यायाम पर ध्यान दें। आप बाहर घूमने जाएं।

वृश्चिक राशिफल: आज आप बिजली के उपकरणों से दूर रहें। आपको बिजली के किसी उपकरण से करंट लग सकता है। इससे आपको दिक्कत होगी।

धनु राशिफल: आज आपको मानसिक तनाव हो सकता है। किसी के साथ झगड़ा करें। आपको चोट लग सकती है। दुर्घटना से सावधान रहें।

मकर राशिफल: आज आप ठंडी चीजों से दूर रहें। बदलते मौसम में आपको ठंड लग सकती है। अपने खान-पान पर ध्यान दें।

कुंभ राशिफल: आपकी सेहत ठीक रहेगी। आपका आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है। आज आपकी परेशानी कम हो सकती है, तनाव रहेगा।

मीन राशिफल: आज आपको लेन-देन में सर्तक रहना होगा। आपके साथ विश्वासघात हो सकता है। आप निवेश कर सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।

First Published on March 13, 2019 11:42 am