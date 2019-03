Health Horoscope Today, 12 March 2019: मेष राशि वालों को माता की सेहत की रहेगी चिंता, मिथुन वाले तनाव से बचें

Health Horoscope Today: मेष राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहने वाली है। आपको माता की सेहत की थोड़ी चिंता रहेगी। पुरानी परेशानी हल होगी।

वृषभ राशिफल: आज मन में भय रहेगा। आपकी सेहत ठीक रहेगी। लेकिन आप किसी तरह की चिंता में डूबे रहेंगे।

मिथुन राशिफल: आज आपको सिरदर्द हो सकता है। आप मानसिक तनाव से बचें। परिवार में किसी सदस्य की सेहत खराब हो सकती है।

कर्क राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। संतुलित भोजन लें। आपकी सेहत में बदलाव आएगा।

सिंह राशिफल: आपकी पुरानी परेशानी हल होगी। आपकी शारीरिक उर्जा का स्तर बढ़ेगा। आपका मन काम में लगेगा।

कन्या राशिफल: सेहत में नरमी आ सकती है। आप बदलते मौसम के अनुसार कपड़े पहनें। सेहत में गिरावट होने से आपकी कार्यशैली प्रभावित होगी।

तुला राशिफल: आज आपका दिन ठीक बीतेगा। आप तनाव कम महसूस करेंगे। आपका मूड हल्का रहेगा। कार्य में मन लगेगा।

वृश्चिक राशिफल: आज सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। आपको बीपी की समस्या से थोड़ी राहत मिल सकती है। आप खुद का विशेष ख्याल रखें। खान-पान पर ध्यान रखें।

धनु राशिफल: आज आपको अपनी सेहत के बारे में सोचना चाहिए। आप कसरत पर ध्यान दें। आप बीमारी से बचने के लिए दिनचर्या में व्यायाम शामिल करें।

मकर राशिफल: आप सेहत की चिंता ना करें। इससे आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। अधिक चिंता रहने से आपकी बीमारी बढ़ सकती है।

कुंभ राशिफल: आज आपको बिजली के उपकरणों से दूरी बनाए रखनी होगी। आपको किसी उपकरण से करंट लग सकता है। दुर्घटना से बचने के लिए इनसे दूरी बनाएं।

मीन राशिफल: आप मौसम के बदलते मिमाज का ध्यान रखें। ठंडी चीजों से अभी दूर रहें। आपको सर्दी लग सकती है। अपने खान-पान पर ध्यान देना होगा।

First Published on March 12, 2019 9:36 am