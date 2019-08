Health Horoscope Today, 12 Aug 2019: मीन राशि के लोग घरेलू बात को लेकर टेंशन में रहेंगे, जानें किन राशि वालों की सेहत में आएगा उतार-चढ़ाव

Health Horoscope Today: मेष राशिफल : आज आपका स्वास्थ्य कुल मिलाकर ठीक रहने वाला है। शरीर में चुस्ती-फुर्ती बनी रहेगी। जिस कारण मन प्रसन्न रहेगा। हालांकि हड्डी में दर्द की समस्या हो सकती है। खाने की आदतों में सुधार करना होगा।

वृषभ राशिफल : किसी बड़ी बीमारी की संभावना है। पुरानी बीमारी से पीड़ित लोगों को राहत मिलने वाला है। सीने में जलन की समस्या हो सकती है। मेहनत वाले काम से बचना होगा। बेहतर स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर की सलाह लें।

मिथुन राशिफल : आज आपका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं रहने वाला है। दांत दर्द की समस्या परेशान करेगी। पाचन क्रिया से संबंधित समस्याओं में लापरवाही बरतना घातक हो सकता है। फास्ट फूड के अत्यधिक सेवन से बचें।

कर्क राशिफल : स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। पुराने दर्द की समस्या से निजात मिलने वाला है। हालांकि अत्यधिक काम करने से कमजोरी महसूस करेंगे। परिवार के सदस्यों की सेहत अच्छी रहने वाली है।

सिंह राशिफल : आज मन प्रसन्न रहेगा। आँखों में जलन परेशान कर सकता है। रीढ़ की हड्डी में दर्द महसूस करेंगे। किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लेना अच्छा रहेगा। अपच के कारण भूख कम लगेगा। बाहर का खाना से परहेज करें।

कन्या राशिफल : आज आपकी सेहत अच्छी रहने वाली है। पेट दर्द की समस्या दूर होगी। घर में माता-पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जीवनसाथी के स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव आएगा। गाड़ी चलाते वक्त सतर्कता रखें।

तुला राशिफल : आज आप स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने वाले हैं। परिवार में बच्चों के बीच रहने से मन प्रसन्न रहेगा। शारीरिक रूप से ऊर्जावान रहने वाले हैं। जीवन साथी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। माता-पिता की सेहत का ख्याल रखें।

वृश्चिक राशिफल : गर्दन और आंखों की समस्या परेशान करेगा। मांसपेशियों में खिंचाव के कारण दर्द होगा। पुरानी बीमारी फिर से परेशान करेगी। बाजारू खान-पान से परहेज करें। रोज़मर्रा के कार्यों से थकान बढ़ेगा।

धनु राशिफल : आज आपका स्वस्थ्य नरम रहने वाला है। पाचन से सबंधित परेशानी होगी। पुरानी बीमारी और भी अधिक परेशान करेगी। ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। गुस्से पर काबू रखें।

मकर राशिफल : आज थकान और नींद कम होने की समस्या परेशान करने वाली है। परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य अनुकूल रहने वाला है। यात्रा में छोटी-मोटी चोट की संभावना है। बीमारी के उपचार में लापरवाही न बरतें।

कुंभ राशिफल : कोई शुभ समाचार पाकर प्रसन्न रहने वाले हैं। हालांकि ब्लड प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आएगा। खान-पान में लापरवाही से पेट खराब हो सकता है। शारीरिक व्यायाम से सेहत ठीक रहेगा। जीवनसाथी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा।

मीन राशिफल : आज घरेलू किसी बात को लेकर टेंशन बना रहेगा। हालांकि बच्चों के बीच समय बिताने से मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। कमर दर्द से राहत मिलेगा। पार्टनर की सेहत में उतार-चढ़ाव होता दिखेगा।

First Published on August 12, 2019 5:55 am