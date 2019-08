Health Horoscope Today, 11 Aug 2019: धनु राशि वाले सिर दर्द की समस्या से रह सकते हैं परेशान, सिंह वालों का स्वास्थ्य रहेगा बहुत अच्छा

Health Horoscope Today: मेष राशिफल : पुरानी बीमारी से छुटकारा मिलेगा। परिवार में बच्चे की सेहत का ख्याल रखें। जीवनसाथी के स्वाथ्य की चिंता रहेगी। जंक फूड का सेवन करने से बचें। वरना सेहत खराब हो सकता है।

वृषभ राशिफल: माता-पिता की सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तले और भुने हुए पदार्थ का अत्यधिक सेवन करने से पेट खराब हो सकता है। भोजन समय से करें और पर्याप्त नींद लेना स्वस्थ्य के लिए अच्छा रहेगा।

मिथुन राशिफल: तबीयत खराब न हो इसके लिए पौष्टिक भोजन करें। यात्रा में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। पार्टनर की सेहत का ध्यान रखने वाले हैं। योग और ध्यान से मन प्रसन्न रहेगा।

कर्क राशिफल : सीने में दर्द की समस्या रहने वाली है। समय से भोजन कर सकें, इसका विशेष ध्यान रखना होगा। किसी मित्र की सेहत की देखभाल के लिए हॉस्पिटल जा सकते हैं। पत्नी की सेहत में बदलाव नजर आएगा।

सिंह राशिफल : आज आपका स्वस्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है। बच्चों के बीच समय गुजारने से मन खुश रहेगा। पार्टनर के सेहत की देखभाल के लिए उनसे मिलने जा सकते हैं। परिवार के लोगों क स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है।

कन्या राशिफल: जीवनसाथी के स्वास्थ्य जांच के लिए डॉक्टर से मिलना होगा। घर में छोटे बच्चों के व्यवहार से मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। हालांकि पिता की सेहत खराब होने से मन में बेचैनी महसूस कर सकते हैं।

तुला राशिफल : पुरानी बीमारी परेशान कर सकता है। यात्रा के समय कूल रहना लाभदायक होगा। किसी खास मित्र की खराब सेहत का समाचार मिल सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यात्रा पर जाना पड़ सकता है।

वृश्चिक राशिफल : सेहत के प्रति लापरवाही रखने से बीमार पड़ सकते हैं। अनावश्ययक टेंशन बना रहने वाला है। घर में पत्नी का स्वास्थ्य उत्तम रहने वाला है। पार्टनर को पेट दर्द की समस्या परेशान कर सकता है

धनु राशिफल : सिर दर्द की समस्या से परेशान हो सकते हैं। जीवनसाथी की तरफ से शुभ समाचार मिलने वाला है। पिता की सेहत का खास ख्याल रखना होना। मन में किसी प्रकार का टेंशन बना रहेगा।

मकर राशिफल : शारीरिक जांच के लिए डॉक्टर के पास जा सकते हैं। बच्चों की सेहत के प्रति लापरवाही न बरतें। जीवनसाथी का स्वास्थ्य प्रभावित होने से चिंता बढ़ेगी। वाहन चलाते समय हेलमेट का इस्तेमाल करना अच्छा होगा।

कुंभ राशिफल : किसी पुरानी बीमारी से छुटकारा मिलेगा। संतुलित भोजन करें। बाजारू भोजन करने से बचना अभी आपके लिए अच्छा होगा। किसी मित्र के सहयोग से स्वास्थ्य के लिए आर्थिक मदद मिलेगा।

मीन राशिफल : आज आपका स्वास्थ्य बिलकुल ठीक रहने वाला है। पत्नी की सेहत भी अच्छी रहने वाली है। घर में बच्चों के बीच खेलने से मन हर्षित रहेगा। माता-पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

First Published on August 11, 2019 5:58 am