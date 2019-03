Health Horoscope Today, 1 March 2019: सिंह राशि वालों को रहेगा मानसिक तनाव, तुला राशि के जातकों को होगी संतान की चिंता

Health Horoscope Today, 1 March 2019: मेष राशिफल: आप सेहत का ख्याल नहीं करते हैं, इसलिए आप बार-बार बीमार हो जाते हैं। आप सेहत का ख्याल रखें।

वृषभ राशिफल: आप अपने खाने की शुद्धता पर ध्यान दें, क्योंकि आप बाहर का तला भुना खा लेते हैं, जिससे सेहत खराब हो जाती है।

मिथुन राशिफल: आप अपने भोजन में पौष्टिक आहार शामिल करें। इससे आपकी सेहत में बदलाव आएगा और तंदुरुस्ती रहेगी।

कर्क राशिफल: आप नशीले चीजों से दूरी रखें। आप देर रात तक जगते हैं इससे बचें, वरना आपको परेशानी हो सकती है।

सिंह राशिफल: मानसिक तनाव हो सकता है। आपके मन में उलझन रहेगी। आप किसी से गलत ना बोलें।

कन्या राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। आपको थकान हो सकती है। इसलिए आप घर पर आराम करें।

तुला राशिफल: आपकी सेहत सामान्य रहेगी। आपको संतान पक्ष की चिंता परेशान कर सकती है। धैर्य रखें।

वृश्चिक राशिफल: माता की सेहत का ख्याल रखें। साथ ही आप घूमने की आदत बनाएं। इससे आप स्वस्थ्य रहेंगे।

धनु राशिफल: रात को बढ़िया नींद लें और काम के साथ-साथ कसरत पर ध्यान दें। मानसिक तनाव से बच सकेंगे।

मकर राशिफल: आप तनाव से दूर रहने की कोशिश करें। इससे आपका मन शांत और प्रसन्न रहेगा। काम में मन लगेगा।

कुंभ राशिफल: आप अपने खान-पान पर ध्यान दें। आपको पेट संबंधी परेशानी बार-बार होती रहती है। शुद्ध खाना ही खाएं।

मीन राशिफल: आज आप थकावट महसूस करेंगे। आप काम के बीच में ब्रेक लें और फिर काम करें। ज्यादा तनाव ना लें।

First Published on March 1, 2019 10:26 am