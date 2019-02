Health Horoscope Today, 09 Feb 2019: तुला वालों को हो सकती है घबराहट, वृश्चिक वाले रखें सेहत का ख्याल

Health Horoscope Today: मेष राशिफल: आप आप माता का ख्याल रखें। आपको काम पर भी ध्यान रखना होगा। वरना आपका काम बिगड़ सकता है।

वृषभ राशिफल: सेहत का ख्याल रखें। आपकी सेहत बार-बार खराब हो जाती है। आप अपना ख्याल नहीं रखते हैं। लापरवाही ना करें।

मिथुन राशिफल: आपका मूड अच्छा रहेगा। आपको पेट संबंधी परेशानी हो सकती। बाहर का खाने का परहेज करें। स्वास्थ्य का ख्याल रखें।

कर्क राशिफल:आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप अपनी कसरत जारी रखें। साथ ही आप अपने खाने की शुद्धता पर ध्यान दें।

सिंह राशिफल: माता की सेहत में सुधार आएगा। आपका मन ठीक रहेगा। अपने गुस्से पर काबू रखें। शराब आदि के सेवन ना करें। कसरत पर ध्यान दे।

कन्या राशिफल: आपको मिला हुआ पूरा करने में समय लग सकता है। इससे आपको तनाव हो सकता है। आप भीड़ वाली जगह पर जाने से बचें।

तुला राशिफल: आपके मन में घबराहट रहेगी। आपको समस्या ठीक होगी। मानसिक तनाव कम होगा। घर में सुख-शांति का वातावरण रहेगा।

वृश्चिक राशिफल: आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। आज आपका मन काम में लगेगा। दूसरों के कार्य में दखलअंदाजी ना करें। अपने काम से मतलब रखें।

धनु राशिफल: आज आपको काम अधिक होने से तनाव हो सकता है। आप काम की बीच में थोड़ा रेस्ट करें। इससे आप तनाव कम महसूस करेंगे।

मकर राशिफल: आपको संतान पक्ष की सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। आप कोल्ड की चपेट में आ सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप गर्म कपड़े पहनें।

कुंभ राशिफल: आज अपनी वाणी पर संयम रखें। वरना किसी के साथ विवाद हो सकता है। अधिकारी वर्ग के साथ अनबन होने से मानसिक तनाव हो सकता है।

मीन राशिफल: आज आप राहत की सांस लेंगे। क्योंकि आपकी पुरानी परेशानी ठीक होगी। आप आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपका मन काम में लगेगा।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on February 9, 2019 9:23 am