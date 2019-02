Health Horoscope Today, 07 Feb 2019: कुंभ राशि वाले त्वचा रोग से हो सकते हैं परेशान, वृषभ वालों को मिलेगी मानसिक शांति

Health Horoscope Today: मेष राशिफल: आज आपका मूड अच्छा रहेगा। आपका मन काम में लगेगा। आप अपने काम पर ध्यान केन्द्रित रखें। अपने भूड को भटकने ना दें।

वृषभ राशिफल: आज आप काम के बाद ऐसी जगह जाना पसंद करेंगे, जहां आपको शांति मिलें। आप अपने लिए समय निकालेंगे। इससे आपको अच्छा महसूस होगा।

मिथुन राशिफल: आपको सेहत का ख्याल रखना होगा। आपको नियमित रूप से व्यायाम करने की आवश्यकता है। आपको काम अधिक करना पड़ सकता है।

कर्क राशिफल: आपका मन में नेगेटिवटी रहेगी। इसका असर आपकी सेहत पर भी हो सकता है। अपने गुस्से पर काबू रखें। तनाव से बचें। आप सकारात्मक सोच रखें।

सिंह राशिफल: आपको सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। आप सेहत के मामले में लापरवाही ना करें। आपके काम में संक्रमण हो सकता है।

कन्या राशिफल: जिन लोगों को बीपी की समस्या है उन्हें आज अपना ख्याल रखना पड़ेगा। आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है। आप मीठा खाने से परहेज करें।

तुला राशिफल: आज आपका मन काम में लगेगा। आप खुद को ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे। आप अपनी ऊर्जा का सही जगह इस्तेमाल करेंगे।

वृश्चिक राशिफल: आज आपके अंदर ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा। आप काम को अच्छे से करेंगे। माता की सेहत को लेकर परेशान हो सकते हैं।

धनु राशिफल: आपको पेट के रोग परेशान कर सकते हैं। आप बाहर का तला-भुना खाने से बचें। आप खाने की शुद्धता पर भी ध्यान दें। शराब का सेवन ना करें।

मकर राशिफल: आज आपको काम में सावधानी बरतें। आपके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। आप अपना ख्याल रखें और कसरत करने में अपना ध्यान लगाएं।

कुंभ राशिफल: आपको त्वचा संबंधी परेशानी हो सकती है। हो सकता है आपको चर्म रोग हों, इसलिए इसका इलाज डॉक्टर से करवाएं। आपको राहत मिलेगी।

मीन राशिफल: आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका मानसिक तनाव दूर होगा। आप काम के बीच में थोड़ा ब्रेक जरूर ले लें। इससे आपकी सेहत ठीक रहेगी।

First Published on February 7, 2019 9:29 am