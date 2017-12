गृह प्रवेश मुहूर्त 2018: जानिए किस दिन ग्रह प्रवेश करने से बनी रहेगी मां लक्ष्मी की कृपा

किसी भी कार्य को शुभ मुहूर्त में शुरू करने से वह आसानी से सफल हो जाता है। शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य फलदायी माना जाता है। कहा जाता है उसके बुरे प्रभाव नहीं होते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में मुहूर्त देखकर की कोई शुभ काम किया जाता है। जो लोग नए घर में प्रवेश के लिए नए साल का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए हम ग्रह प्रवेश का शुभ मुहूर्त लेकर हाजिर हैं। आप इन मुहूर्त को ग्रह प्रवेश कर घर में सुख-शांति पा सकते हैं। आइए जानते हैं साल 2018 के ग्रह प्रवेश के शुभ मुहूर्त –

साल 2018 में जनवरी माह में कोई शुभ मुहूर्त नहीं हैं। इसके बाद अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने में कोई शुभ मुहूर्त नहीं है।

फरवरी 2018 का शुभ मुहूर्त

गृह प्रवेश की तारीख – 24 फरवरी (शनिवार)

गृह प्रवेश का मुहूर्त- 22:35 से 30:54+

गृह प्रवेश का नक्षत्र- मॄगशिरा

गृह प्रवेश की तिथि – दशमी

मार्च महीने के शुभ मुहूर्त

गृह प्रवेश की तारीख – 02मार्च (शुक्रवार)

गृह प्रवेश का मुहूर्त- 22:08 से 30:48+

गृह प्रवेश का नक्षत्र- उत्तर फाल्गुन

गृह प्रवेश की तिथि – द्वितीय

***

गृह प्रवेश की तारीख – 03 मार्च (शनिवार)

गृह प्रवेश का मुहूर्त- 06:48 से 20:55

गृह प्रवेश का नक्षत्र- उत्तर फाल्गुन

गृह प्रवेश की तिथि – द्वितीय

****

गृह प्रवेश की तारीख – 07 मार्च (बुधवार)

गृह प्रवेश का मुहूर्त- 26:00+ से 30:42+

गृह प्रवेश का नक्षत्र- अनुराधा

गृह प्रवेश की तिथि – सप्तमी

****

गृह प्रवेश की तारीख – 08 मार्च (वीरवार )

गृह प्रवेश का मुहूर्त- 06:42 से 24:45+

गृह प्रवेश का नक्षत्र- अनुराधा

गृह प्रवेश की तिथि – सप्तमी

****

गृह प्रवेश की तारीख – 12 मार्च (सोमवार)

गृह प्रवेश का मुहूर्त- 09:35 से 30:37+

गृह प्रवेश का नक्षत्र- उत्तराषाढा

गृह प्रवेश की तिथि – दशमी, एकादशी

अप्रैल महीने के शुभ मुहूर्त

गृह प्रवेश की तारीख – 19 अप्रैल (वीरवार)

गृह प्रवेश का मुहूर्त- 23:07 से 29:54+

गृह प्रवेश का नक्षत्र- मॄगशिरा

गृह प्रवेश की तिथि – पंचमी

****

गृह प्रवेश की तारीख – 20 अप्रैल (शुक्रवार)

गृह प्रवेश का मुहूर्त- 05:54 से 20:45

गृह प्रवेश का नक्षत्र- मॄगशिरा

गृह प्रवेश की तिथि – पंचमी

****

गृह प्रवेश की तारीख – 27 अप्रैल (शुक्रवार)

गृह प्रवेश का मुहूर्त- 08:07 से 14:01

गृह प्रवेश का नक्षत्र- उत्तरा फाल्गुन

गृह प्रवेश की तिथि – त्रयोदशी

****

मई महीने के शुभ मुहूर्त

गृह प्रवेश की तारीख – 02 मई (बुधवार)

गृह प्रवेश का मुहूर्त- 05:43 से 17:39

गृह प्रवेश का नक्षत्र- अनुराधा

गृह प्रवेश की तिथि – द्वितीय, तृतीया

****

गृह प्रवेश की तारीख – 11 मई (शुक्रवार)

गृह प्रवेश का मुहूर्त- 13:26 से 23:41

गृह प्रवेश का नक्षत्र- उत्तर भाद्रपद

गृह प्रवेश की तिथि – एकादशी

जून महीने के शुभ मुहूर्त

गृह प्रवेश की तारीख – 22 जून (शुक्रवार)

गृह प्रवेश का मुहूर्त- 05:28 से 26:08+

गृह प्रवेश का नक्षत्र- चित्रा

गृह प्रवेश की तिथि – दशमी

****

गृह प्रवेश की तारीख – 25 जून (सोमवार)

गृह प्रवेश का मुहूर्त- 05:28 से 29:29+

गृह प्रवेश का नक्षत्र- अनुराधा

गृह प्रवेश की तिथि – त्रयोदशी

****

गृह प्रवेश की तारीख – 29 जून (शुक्रवार)

गृह प्रवेश का मुहूर्त- 15:22 से 29:30+

गृह प्रवेश का नक्षत्र- उत्तराषाढा

गृह प्रवेश की तिथि – द्वितीय

****

गृह प्रवेश की तारीख- 30 जून (शनिवार)

गृह प्रवेश का मुहूर्त- 05:30 से 18:29

गृह प्रवेश का नक्षत्र- उत्तराषाढा

गृह प्रवेश की तिथि – द्वितीय, तृतीया

****

जुलाई महीने का शुभ मुहूर्त

गृह प्रवेश की तारीख- 05 जुलाई (वीरवार)

गृह प्रवेश का मुहूर्त- 05:32 से 25:06+

गृह प्रवेश का नक्षत्र- उत्तर

गृह प्रवेश की तिथि – भाद्रपद सप्तमी

****

नवंबर महीने के शुभ मुहूर्त

गृह प्रवेश की तारीख- 08 नवंबर (वीरवार)

गृह प्रवेश का मुहूर्त- 21:07 से 30:42+

गृह प्रवेश का नक्षत्र- अनुराधा

गृह प्रवेश की तिथि – द्वितीय

****

गृह प्रवेश की तारीख- 09 नवंबर (शुक्रवार)

गृह प्रवेश का मुहूर्त- 06:42 से 20:35

गृह प्रवेश का नक्षत्र- अनुराधा

गृह प्रवेश की तिथि – द्वितीय

दिसंबर महीने के शुभ मुहूर्त

****

गृह प्रवेश की तारीख- 17 दिसंबर (सोमवार)

गृह प्रवेश का मुहूर्त- 07:28 से 28:17+

गृह प्रवेश का नक्षत्र- रेवती

गृह प्रवेश की तिथि – दशमी

****

गृह प्रवेश की तारीख- 28 दिसंबर (शुक्रवार)

गृह प्रवेश का मुहूर्त- 10:07 से 27:49+

गृह प्रवेश का नक्षत्र- उत्तरा फाल्गुन

गृह प्रवेश की तिथि – सप्तमी

First Published on January 1, 2018 4:01 am