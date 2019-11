Finance Horoscope Today, 8 November, 2019: कर्क राशि वालों को इस काम में मिलेगा फायदा, जानें अन्य का कैसा रहेगा दिन

Finance Rashifal (Horoscope) Today 8 November 2019: मेष राशिफल : व्यवसाय में तरक्की की संभावना है। किसी विदेशी स्रोत से आय के योग हैं। दैनिक आय में कुछ हद तक इजाफा हो सकता है। पारिवारिक कार्यों में आय और व्यय संतुलित रहेगा।

वृषभ राशिफल: आज व्यापारिक कामकाज थोड़ा स्थिर रहेगा, लेकिन दैनिक आय बढ़ने की आशा कर सकते हैं। अविवाहित लोग परिवार के लिए पैसा खर्च करने वाले हैं। पैतृक संपत्ति में बंटवारा होने से नुकसान उठाना पड़ सकता है।

मिथुन राशिफल: आज दिन की शुरुआत खर्च से होने वाली है। प्रॉपर्टी में निवेश करने से खर्च हो सकता है। किसी पुरानी संपत्ति को बेचकर पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों से आर्थिक लाभ की उम्मीद कर सकते हैं।

कर्क राशिफल: ट्रांसपोर्ट के काम से आर्थिक लाभ हो सकता है। दैनिक जीवन में फिजूलखर्ची से कर्ज की स्थिति उत्पन्न होगी। कंपनी को मुनाफा दिलाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। सोने-चांदी की खरीददारी करने का मन बना सकते हैं।

सिंह राशिफल: बिजनेस में खर्च बढ़ेगा। किसी पुरानी बीमारी के इजाज के लिए पैसा खर्च होगा। विदेश से धन लाभ होने की संभावना है। विवाहित लोगों को संतान के प्रति धन खर्च करना पड़ सकता है। रियल एस्टेट का काम लाभ दिलाएगा।

कन्या राशिफल: व्यापार में आर्थिक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जीवनशैली में बदलाव के कारण खर्च बढ़ेगा। सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ में रुकावट आएगी। विदेशी निवेश से आर्थिक लाभ की संभावना है।

तुला राशिफल: आर्थिक स्थिति मजबूत होने से लाइफ स्टाइल में बदलाव होगा। वित्तीय निवेश से मुंह मोड़ सकते हैं। शेयर बाजार से लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। व्यवसाय में आर्थिक निवेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

वृश्चिक राशिफल: बिजनेस में आर्थिक लाभ की गति धीमी हो सकती है। किसी संगठन से आर्थिक लाभ मिल सकता है। दैनिक आय में भाग्य का साथ मिलेगा। पारिवारिक कार्यों में संतुलित खर्च करने वाले हैं। सरकारी काम में पैसा फंस सकता है।

धनु राशिफल: व्यावसायिक मोर्चे पर आर्थिक लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। विदेशों में व्यापार बढ़ाने के लिए आज का दिन खास हो सकता है। साझेदारी के काम से निराशा हाथ लग सकती है। पारिवारिक कामों में खर्च की अधिकता रहने वाली है।

मकर राशिफल: पिता की संपत्ति से आर्थिक नुकसान सहना पड़ सकता है। नौकरीपेशा वाले लोगों का दैनिक आय कम हो सकता है। कानूनी मामले में खर्च हो सकता है। वाहन के व्यवसाय से आर्थिक हानि हो सकती है।

कुंभ राशिफल: सट्टेबाजी के आर्थिक नुकसान सहना पड़ सकता है। पारिवारिक खर्च बढ़ने की संभावना है। साझेदारी के काम से धन लाभ हो सकता है। अगर किसी विदेशी व्यापार से संबंध रखते हैं तो उससे आर्थिक लाभ की आशा कर सकते हैं।

मीन राशिफल: आज दैनिक आय अच्छी रहने वाली है। निजी व्यापार से आर्थिक लाभ की संभावना बन रही है। छोटे व्यवसाय से अच्छा आय बढ़ने वाला है। धार्मिक यात्रा में पैसा अधिक खर्च होने वाला है। आय के नए अवसर प्राप्त होंगे।

First Published on November 8, 2019 1:59 am