Finance Horoscope Today, November 16, 2019: तुला राशि वालों को बिजनेस में आर्थिक नुकसान, जानिए किसकी दैनिक आय रहगी अच्छी

Finance Rashifal (Horoscope) Today 16 November 2019: मेष राशिफल: व्यापार में अच्छी कमाई के लिए नया विकल्प तलाशने वाले हैं। निजी व्यापार में आर्थिक संकट आने वाला है। हालांकि कुछ समय के बाद ठीक हो जाएगा।

वृषभ राशिफल: बिजनेस में कोई आर्थिक लाभ के लिए कोई अच्छा अवसर मिलने वाला है। व्यापार में कोई अच्छा साथी साझेदारी करने वाला है। आगे आने वाले समय व्यापार बढ़ता हुआ नजर आएगा।

मिथुन राशिफल: बिजनेस में काम के बोझ से व्यस्त रहने वाले हैं। कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। दैनिक आय में कमी आएगी। परिवार में आर्थिक खर्च बढ़ने वाला है। जमीन के काम से आर्थिक लाभ की उम्मीद कर सकते हैं।

कर्क राशिफल: साझेदारी वाले व्यापार में नए ग्राहक बनेंगे। दैनिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। निजी व्यापार में चल रहा आर्थिक संकट दूर होगा। परिवार में आर्थिक खर्च सामान्य रहेगा। पैसा कर्ज लेने से बचें।

सिंह राशिफल: आज व्यापार में आर्थिक लाभ की प्रबल संभावना है। पैतृक संपत्ति का नुकसान होगा। निवेश से आर्थिक लाभ का योग है। घरेलू मोर्चे पर आर्थिक खर्च बढ़ता हुआ नजर आएगा।

कन्या राशिफल: व्यापार में आर्थिक लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। साझेदारी वाले व्यापार में तरक्की में बाधा उत्पन्न होगी। बड़े भाई आर्थिक मदद मिल सकता है। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है।

तुला राशिफल: कार्यक्षेत्र में आर्थिक लाभ की संभावना है। व्यापार में धन-हानि का योग है। कोई बड़ा निवेश करने से बचें। घरेलू मोर्चे पर आर्थिक खर्च बढ़ने वाला है। व्यापार में आर्थिक लक्ष्य पाने में सफल रहने वाले हैं।

वृश्चिक राशिफल: दैनिक आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। किसी दोस्त से अचानक धन लाभ होगा। परिवार में आर्थिक खर्च बढ़ने वाला है। यात्रा में अनावश्यक धन खर्च बढ़ेगा। आय की अपेक्षा खर्च अधिक होगा।

धनु राशिफल: व्यापार में आर्थिक लाभ का अच्छा अवसर मिलेगा। आर्थिक मोर्चे पर किया गया फैसला अच्छा साबित होगा। जमीन के काम में आर्थिक नुकसान हो सकता है। परिवार के किसी सदस्य से आर्थिक लाभ मिलने वाला है।

मकर राशिफल: व्यापार से जुड़े मसले पर कोई भी आर्थिक फैसला लेने से बचें। बिजनेस में आर्थिक नुकसान की संभवना है। दैनिक आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जीवनसाथी को सैर कराने में धन खर्च होगा।

कुंभ राशिफल: कोई नई व्यावसायिक योजना की शुरुआत कर सकते हैं। व्यावसायिक लक्ष्य पान के लिए अच्छा मौका मिलेगा। परिवार में फिजूलखर्ची बढ़ने वाली है। साझेदारी वाले काम में आर्थिक नुकसान होने वाला है।

मीन राशिफल: दैनिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कार्यस्थल पर कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। घर के किसी सदस्य से आर्थिक लाभ होने वाला है। यात्रा में धन खर्च होगा। परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरेगी।

First Published on November 16, 2019 5:19 am