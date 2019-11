Finance Horoscope Today, 11 November, 2019: पैसों के लेनदेन में सावधानी बरतें सिंह राशि वाले, ये लोग व्यापार पर दें ध्यान

Finance Rashifal (Horoscope) Today 11 November 2019: मेष राशिफल: संपत्ति में निवेश के लिए आज का दिन लाभकारी साबित हो सकता है। व्यापार में आर्थिक लाभ के लिए दोस्तों का सहारा ले सकते हैं। पढ़ाई के लिए माता-पिता से आर्थिक सहयोग मिल सकता है।

वृषभ राशिफल: क्रेडिट कार्ड का बकाया रकम भर सकते हैं। व्यापार में किसी के सहयोग से उन्नति के संभावना है। दैनिक आय की गति धीमी हो सकती है। खुद का व्यापार गति पकड़ सकता है। आय और व्यय का तालमेल बना रहेगा।

मिथुन राशिफल: परिवार के किसी सदस्य से अर्थिक साहयोग मिलेगा। बैंक बैलेंस की योजना बना सकते हैं। आज पैसे के लेनदेन में पूरी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। पारिवारिक मसले पर धन अधिक खर्च होगा।

कर्क राशिफल: किसी को दिया हुआ उधर वापस मिल सकता है। व्यापार में दैनिक आय मंदा रहने वाला है। किसी दोस्त के सहयोग से नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। यात्रा के क्रम में अनावश्यक धन खर्च होगा।

सिंह राशिफल: आज बिजनेस में प्रगति होने वाली है। हालांकि लेनदेन के मामले में सतर्क रहने की आवश्यकता है। किसी दोस्त को दिया हुआ पैसा मिलेगा। घरेलू काम में फिजूलखर्ची की संभावना है।

कन्या राशिफल: आय और व्यय का तालमेल ठीक नहीं रहेगा। बिजनेस में आर्थिक नुकसान सहना पड़ सकता है। दैनिक आय बढ़ने वाला है। प्राइवेट नौकरी में सैलरी बढ़ने वाली है। पारिवारिक खर्च सामान्य रहने वाला है।

तुला राशिफल: घरेलू चीजों की खरीददारी करने वाले हैं। बिजनेस में उधर देकर मुसीबत में फंस सकते हैं। निजी व्यवसाय में आर्थिक उन्नति होने वाली है। विदेशी स्रोत से धन आगम हो सकता है। वैवाहिक जीवन में खर्च बढ़ने वाला है।

वृश्चिक राशिफल: मायके के धन लाभ हो सकता है। व्यापार में आर्थिक उन्नति के लिए योजना बना सकते हैं। दैनिक जीवन में आय से अधिक व्यय होने वाला है। पहले जो निवेश किया है उससे आर्थिक लाभ का संकेत है।

धनु राशिफल: बिजनेस के लिए बैंक से कर्ज ले सकते हैं। दैनिक आय में कुछ नया नहीं है। लव पार्टनर को जरूरी काम के लिए आर्थिक मदद कर सकते हैं। परिवार में खर्च बढ़ने वाला है। ससुराल से धन लाभ का योग है।

मकर राशिफल: आज किसी को भी पैसे देना मंहगा पड़ सकता है। बिजनेस में आय के साधन बढ़ने वाले हैं। पारिवारिक मामले पर पत्नी से आर्थिक सलाह ले सकते हैं। दैनिक आय में कमी देखने को मिल सकती है।

कुंभ राशिफल: कर्ज का बोझ परेशान कर सकता है। व्यापार में आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन लाभदायक साबित होगा। जीवन बीमा में निवेश की रकम मिलने वाली है। परिवार के किसी सदस्य से आर्थिक लाभ होगा।

मीन राशिफल: साहूकार बकाया पैसे के लिए तंग कर सकता है। विदेशों से आय की संभावना बन रही है। आज व्यापार में भाग्य का साथ मिलने वाला है। दैनिक आय दोगुना हो सकती है। परिवार में आर्थिक संकट झेलना पड़ सकता है।

sl-

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और लिंक्ड इन पर जुड़ें

First Published on November 11, 2019 6:08 am