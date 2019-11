Finance Horoscope Today, November 10, 2019: सिंह राशि वालों को नौकरी में तरक्की का योग, कन्या जातकों को जमीन-जायदाद के काम नुकसान

Finance Rashifal (Horoscope) Today 10 November 2019: मेष राशिफल: अचानक बहुत अधिक धन लाभ का संकेत है। बिजनेस में किसी साझेदार से आर्थिक लाभ होने वाला है। निजी व्यापार में कुछ हद तक नुकसान होगा।

वृषभ राशिफल: आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन लाभकारी साबित होने वाला है। परिवार में घरेलू खर्च बढ़ने वाला है। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए अधिक मेहनत करना होगा। पारिवारिक खर्च बढ़ने के संकेत हैं।

मिथुन राशिफल: आर्थिक स्थिति अच्छी रहने के कारण अनावश्यक खर्च बढ़ेगा। जामीन जायदाद के काम से आर्थिक लाभ होने वाला है। संभव है अचल संपत्ति की खरीदारी भी करें। घरेलू खर्च सामान्य रहने वाला है।

कर्क राशिफल: आज व्यापार में कुछ हद तक आर्थिक नुकसान होगा। बिजनेस को बढ़ाने के लिए दोस्तों का सहयोग ले सकते हैं। जो जातक निजी व्यवसाय करते हैं उन्हें अपने व्यापार में आर्थिक प्रगति देखने को मिलेगी।

सिंह राशिफल: पिता से आर्थिक सहयोग मिलने वाला है। व्यापार में आर्थिक निवेश का मौका मिलेगा। पहले लिए हुआ आर्थिक निवेश लाभ पहुंचाएगा। नौकरी में तरक्की का योग बन रहा है। परिवार में आर्थिक खर्च बढ़ता हुआ दिखाई देगा।

कन्या राशिफल: बीमा में किए हुए निवेश का आर्थिक लाभ मिलेगा। निजी व्यापार में आर्थिक उन्नति देखने को मिलेगा। किसी सरकारी योजना का आर्थिक लाभ मिलने वाला है। जमीन-जायदाद के काम में परेशानी होगी।

तुला राशिफल: व्यापार के लिए कुछ अच्छा लाभ होने वाला है। निवेश के लिहाज से आज का दिन खास साबित होगा। फिजूलखर्ची बढ़ने वाली है। निजी व्यवसाय के लिए जो रास्ता अपनाया है उस पर चलते रहना अच्छा होगा।

वृश्चिक राशिफल: बिजनेस में उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलेगा। व्यापार में आर्थिक तरक्की के लिए परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। आर्थिक मामले को लेकर सोच समझकर फैसला लेना अच्छा रहेगा।

धनु राशिफल: व्यापार में वित्तीय लेनदेन को लेकर सावधान रहें। घरेलू खर्च में बढ़ोतरी होने वाली है। परिवार के किसी सदस्य से आर्थिक सहयोग मिलेगा। धार्मिक स्थान की यात्रा में धन खर्च होगा।

मकर राशिफल: आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए अत्यधिक मेहनत करने वाले हैं। घरेलू खर्च में बढ़ोतरी होने की संभावना है। माता की सेहत पर आर्थिक खर्च होगा। भाई से आर्थिक सहयोग मिलने वाला है।

कुंभ राशिफल: नौकरी में आर्थिक लाभ मिलने का संकेत है। निवेश से अतिरिक्त धन-लाभ होने वाला है। शादीशुदा लाइफ में घरेलू खर्च बढ़ेगा। किसी खास मित्र को पैसा उधार देना पड़ सकता है। बच्चों की पढ़ाई में धन खर्च होगा।

मीन राशिफल: व्यापार सही दिशा में बढ़ता हुआ नजर आएगा। दैनिक जीवन में खर्च की अधिकता महसूस करेंगे। दैनिक आय में इजाफा होगा। करियर में सफलता मिलने वाली है। आर्थिक मसले पर छोटी-मोटी परेशानी आएगी।

First Published on November 10, 2019 5:52 am