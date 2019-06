Finance Horoscope Today, 21 June 2019: कन्या राशि वाले रहेंगे आर्थिक रूप से मजबूत, जानिए अपना वित्त राशिफल

Finance Horoscope Today, 21 June 2019: मेष राशि वालों को आज किसी दोस्त से मुलाकात होने वाली है। घर का माहौल अच्छा रहने वाला है। भावनाओं पर काबू रखें। वृषभ वाले अपने काम में बदलाव कर सकते हैं। जीवनसाथी के साथ अच्छा तालमेल रहने वाला है। मिथुन राशि के जातक आज घर के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं। नौकरी व्यापार की समस्या हल होगी। कर्क राशि वालों आ रही पारिवारिक चिंता समाप्त होगी। आर्थिक योजना सफल होगी। बैंक बैलेंस बढ़ सकता है। जानिए अपना वित्त राशिफल…

मेष राशिफल: आज अचानक किसी दोस्त से मुलाकात होगी। घर का माहौल अच्छा रहेगा। अपनी भावनाओं पर काबू रखें।

वृषभ राशिफल: आप अपने काम के तरीकों में बदलाव कर सकते हैं। यह आपको लाभ पहुंचा सकता है। जीवनसाथी के साथ तालमेल बना रहेगा।

मिथुन राशिफल: घर के सभी कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे। लेकिन प्रेम प्रसंग में तनाव बना रहेगा। नौकरी-व्यापार से संबंधित कुछ मुद्दे हल हो जाएंगे।

कर्क राशिफल: काफी समय से चली आ रही पारिवारिक चिंता अब समाप्त हो जाएगी। आर्थिक योजनाएं सफल होंगी। बैंक बैलेंस बढ़ सकता है।

सिंह राशिफल: रोजगार और व्यापार में बाधा आ सकती है। समय पर कार्य पूरा करने में परेशानी होगी। छोटी दूरी की यात्रा का लाभ मिल सकता है।

कन्या राशिफल: आप आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। पूर्व में किए गए कार्यों का लाभ अब मिल सकता है। सूर्यास्त के समय अचानक लाभ होगा।

तुला राशिफल: आज आप आपने काम को लेकर किसी भी समस्या का समाधान निकालने में सफल होंगे। आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी। रुके हुए कार्य पूरे होंगे।

वृश्चिक राशिफल: आर्थिक मामलों में आज हाथ तंगहाली रह सकती है। पैसों को लेकर कोई भी नया कमिटमेंट न करें। नौकरी अथवा व्यवसाय से लाभ प्राप्त होगा।

धनु राशिफल: प्रेम प्रसंगों में मजबूती आएगी। घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन में आनंद और संतोष का वातावरण रहेगा।

मकर राशिफल: आपके अच्छे व्यवहार के कारण लेन-देन अच्छा रहेगा। पेट विकार या सर्दी के कारण परेशानी हो सकती है।

कुंभ राशिफल: पति-पत्नी के बीच तनाव रहेगा। प्रेम-संबंधों में असफलता हाथ लग सकती है। लेकिन किसी दूसरी बात से खुशी महसूस होगी। स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है।

मीन राशिफल: दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। प्रेमी जनों से मुलाकात हो सकती है। कहीं घूमने जाने का अवसर मिल सकता है। नए निवेश में पैसा लग सकता है।

First Published on June 21, 2019 5:33 am