Finance Horoscope Today, June 17 2019: जानें आज किन राशि वालों की आर्थिक स्थिति में आ सकता है सुधार, यहां जानें अपना आर्थिक राशिफल

Finance Horoscope Today: मेष राशिफल: करियर के लिए आज का दिन अच्छा रहने के आसार हैं। हर क्षेत्र में सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। भगवान शिव की उपासना करें।

वृषभ राशिफल: इस राशि के जातकों को खर्चे संभलकर करने की जरूरत है। क्योंकि आर्थिक स्थिति कुछ कमजोर हो सकती है। स्वास्थ्य मामलों पर धन ज्यादा खर्च होने की संभावना है।

मिथुन राशिफल: इस राशि के जातकों की इनकम बढ़ सकती है। किसी कार्य में सफलता मिलने के आसार हैं। यात्रा फलीभूत होगी।

कर्क राशिफल: आज नौकरी और बिजनेस करने वाले जातकों के लिए दिन काफी शुभ रहने के आसार हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। इनकम में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

सिंह राशिफल: अचानक से यात्रा पर जाना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। नौकरी को लेकर स्थान परिवर्तन होने की भी संभावना है।

कन्या राशिफल: आज आप किसी जरूरतमंद की सहायता कर सकते हैं। पूजा-पाठ के कार्यों में धन खर्च होने की संभावना है। किसी मित्र के सहयोग से कुछ नया काम शुरु कर सकते हैं।

तुला राशिफल: कार्यस्थल पर आपका किसी से झगड़ा हो सकता है जिससे आपका नुकासन होने की ज्यादा संभावना है। इसलिए अपने गुस्से पर काबू रखें।

वृश्चिक राशिफल: आर्थिक स्थिति कुछ कमजोर हो सकती है। बिजनेस में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। इस समय आपको धैर्य बनाए रखने की जरूरत है।

धनु राशिफल: आर्थिक स्थिति काफी मजबूत रहने के आसार हैं। इनकम में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है। घर में किसी नई वस्तु की खरीदारी हो सकती है।

मकर राशिफल: मकर राशि वालों की वित्त स्थिति कुछ बिगड़ सकती है। अचानक से किसी चीज में धन ज्यादा खर्च हो सकता है। लेकिन जल्द ही धन संबंधी समस्या दूर होने की भी संभावना है।

कुंभ राशिफल: इस राशि के जातकों को किसी डील से मुनाफा मिलता हुआ नजर आ रहा है। पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने की उम्मीद है। निवेशकों के लिए भी दिन उत्तम है।

मीन राशिफल: आज का दिन निवेश करने के लिए अच्छा नहीं है। नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन कपड़े और फूड से संबंधित बिजनेस कर रहे जातकों को आज विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है।

First Published on June 17, 2019 6:21 am