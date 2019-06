Finance Horoscope Today, June 11 2019: आज 3 राशि वालों की इनकम में हो सकती है बढ़ोतरी, वाहन सुख की भी हो सकती है प्राप्ति

Finance Horoscope Today: मेष राशिफल: खर्च पर नियंत्रण करना जरूरी है नहीं तो परेशानी बढ़ सकती है। घर में किसी कीमती वस्तु के खराब होने की आशंका है। व्यापारियों को धन हानि हो सकती है। कार्यस्थल पर दुश्मन आपके काम बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए हर कार्य को सावधानी से करें। साथ ही आज आपका अपने बॉस से झगड़ा हो सकता है। इसलिए अपने गुस्से पर काबू रखें। यात्रा पर धन काफी खर्च होने के आसार हैं। लेकिन विदेश में बैठे किसी मित्र से लाभ मिल सकता है। निवेश करने के लिए भी दिन शुभ रहने वाला है।

वृषभ राशिफल: धन संबंधी दिक्कतें दूर हो सकती है। किसी दोस्त की सहायता से रुके हुए कार्य पूरे हो पाएंगे। आज के दिन यात्रा करना फलदायी साबित होगा।

मिथुन राशिफल: आय में बढ़ोतरी की संभावना है। विदेश जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। आज का दिन करियर से जुड़े बड़े फैसले लेने के लिए शुभ है।

कर्क राशिफल: इस राशि के जातकों को व्यापार में मुनाफा होने की संभावना है। विदेश से जुड़े मामलों में फायदा मिलेगा। नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को अच्छी नौकरी मिलने के आसार हैं।

सिंह राशिफल: नौकरी करने वाले जातकों के लिए आज का दिन शुभ है। कार्यस्थल पर मान-सम्मान में बढ़ोतरी होगी। धन लाभ होने के भी आसार हैं।

कन्या राशिफल: कन्या राशि वालों को धन लाभ के योग बन रहे हैं। वाहन सुख की भी प्राप्ति हो सकती है। लेकिन दुश्मनों से सावधान रहने की जरूरत है।

तुला राशिफल: नौकरी में उन्नति की संभावना है। जॉब के अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। कोर्ट कचहरी के मामलों से भी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है।

वृश्चिक राशिफल: आपकी वित्त स्थिति में सुधार आएगा। व्यापारियों को भी रोज के मुकाबले अच्छी इनकम होने के आसार हैं। विदेश जाने की इच्छा पूरी हो सकती है।

धनु राशिफल: पैसों के लेन-देन के लिए दिन शुभ नहीं है। कोई कीमती वस्तु चोरी होने की संभावना है। इसलिए भीड़-भाड़ के इलाकों में सावधानी से बरतें।

मकर राशिफल: मकर राशि वालों की आय में बढ़ोतरी की संभावना है। निवेश करने के लिए दिन अच्छा है। कार्यस्थल पर किसी कार्य में बड़ी सफलता हासिल हो सकती है।

कुंभ राशिफल: व्यापार में आज कोई अच्छी डील हो सकती है। नौकरी करने वाले लोगों को बॉस से तारीफ मिल सकती है। मेहनत का अच्छा फल मिलने के आसार हैं।

मीन राशिफल: खर्चे बढ़ने की वजह से बजट बिगड़ सकता है। महीने के अंतिम दिनों में किसी से कर्ज लेना पड़ सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि अभी से अपनी फालतू के खर्चों पर नियंत्रण करें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और लिंक्ड इन पर जुड़ें

First Published on June 11, 2019 5:48 am