Love Horoscope Today, July 18 2019: आज इन 8 राशि वालों का लव लाइफ रहने वाला है मधुर, जानिए किस राशि के जातकों को करना पड़ेगा मुश्किलों का सामना

Love Horoscope Today: मेष का लव राशिफल: वैवाहिक जीवन में आज मधुरता आएगी। जीवनसाथी से चल रहा मनमुटाव खत्म होगा। इससे आपके परिवार में शांति रहेगी। आप दोनों एक-दूसरे के साथ समय बिताएंगे।

वृषभ का लव राशिफल: आज आपकी दोस्ती रिश्ते में बादल सकती है। एक दूसरे की भावनाओं को समझें। रिश्ते में सफलता की संभावना प्रबल है।

मिथुन का लव राशिफल: पारिवारिक जीवन में आ रही समस्या से निजात मिल सकता है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। पार्टनर को विश्वास दिलाएं कि आप उनके कितना प्यार करते हैं।

कर्क का लव राशिफल: जीवनसाथी आपके लिए कोई मुश्किल खड़ा कर सकती है। उनके ऊपर शक करने से संबंध खराब हो सकते हैं। अपने पार्टनर पर पूरा विश्वास रखें।

सिंह का लव राशिफल: जीवनसाथी के साथ अच्छा व्यहार करें। एक दूसरे की बातों का भला-बुरा साबित करेने से बचें। ऐसा करने से परेशान हो सकते हैं।

कन्या का लव राशिफल: जीवनसाथी के प्रति प्यार बढ़ेगा। किसी स्थान पर इनके साथ घूमने जा सकते हैं। मन में यह होगा कि पूरे संबंधों को तोड़कर नए संबंधों की ओर जाएं। लेकिन ऐसा करने से बचें।

वृश्चिक का लव राशिफल: प्रेम संबंधों में मग्न रहने के योग हैं। जो जातक पहले से प्रेम संबंध में नहीं हैं उन्हें इसका ऑफर मिल सकता है। जीवनसाथी के साथ बेकार के विवाद से बचें।

धनु का लव राशिफल: पार्टनर के प्रति लगाव बढ़ेगा। रेलेशनशिप में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। शादीशुदा लोगों को भी वैवाहिक सुख प्राप्त होगा। किसी खूबसूरत जगह की सैर करने जा सकते हैं।

मकर का लव राशिफल: पार्टनर के साथ रोमांटिक महसूस करेंगे। नए प्रेम संबंधों के लिए यह समय खास है। शादी के लिए उत्सुक जातकों के लिए यह समय शुभ है।

कुंभ लव राशिफल: जो पहले से प्रेम संबंध में हैं उनके लिए आज का दिन शुभ है। कलात्मक अंदाज में आपसी बातचीत होगी। आपसी संबंधों में और भी मधुरता आएगी।

मीन का लव राशिफल: संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए क्रोध पर नियंत्रण रखें। विवाहित लोगों के लिए यह समय बहुत सारी चिंताओं से भरा है। पसंदीदा जीवनसाथी से मुलाकात हो सकती है।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और लिंक्ड इन पर जुड़ें

First Published on July 18, 2019 5:12 am