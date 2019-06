Finance Horoscope Today, June 30 2019: जानिए आज किन राशि वालों को विदेश जाने का मिल सकता है मौका, किनकी इनकम में बढ़ोतरी के हैं आसार

Finance Horoscope Today: जून का आखिरी दिन मेष राशि वालों के आर्थिक मामलों के लिए शुभ रहने के आसार हैं। नया काम शुरु किया जा सकता है। वृष राशि वालों की नौकरी में परिवर्तन के आसार हैं। नया बिजनेस पार्टनर भी मिल सकता है। कारोबार में वृद्धि होगी। मिथुन राशि वालों को धन लाभ हो सकता है। समाज में मान-सम्मान मिलेगा। कर्क राशि वालों को विदेश से जुड़े मामलों में फायदा हो सकता है साथ ही इनकम बढ़ने के भी आसार हैं। यहां जानिए बाकी राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने के आसार हैं…

मेष राशिफल: आपके आर्थिक मामलों के लिए दिन शुभ रहने के आसार हैं। व्यापार में भी प्रॉफिट मिलता दिखाई दे रहा है। किसी दोस्त के साथ कोई नया काम शुरु करने की सोच सकते हैं।

वृषभ राशिफल: नौकरी में परिवर्तन हो सकता है। व्यापारियों के लिए दिन शुभ रहने वाला है। पिछले समय में हुई हानि की भरपाई हो सकती है। निवेश के नए मार्ग खुलेंगे। नया बिजनेस पार्टनर मिल सकता है। कारोबार में वृद्धि होगी।

मिथुन राशिफल: आज बनाई गई योजनाएं सफल होने के आसार हैं। धन लाभ हो सकता है। मित्र के साथ मिलकर नया कारोबार शुरु करने की सोच सकते हैं। नौकरी में कुछ परिवर्तन करने का मन बनेगा। समाज में मान-सम्मान मिलेगा।

कर्क राशिफल: इस राशि के जातकों को विदेश से जुड़े मामलों में फायदा हो सकता है। इनकम में बढ़ोतरी के आसार हैं। रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है। जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा।

सिंह राशिफल: इस राशि के जातकों को करियर में उन्नति पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कार्यस्थल पर दुश्मनों से सावधान रहें। किसी भी काम को पूरा करने के बाद उसे अच्छे से जांच लें जिससे गलती की कोई गुंजाइश ना रह जाए।

कन्या राशिफल: व्यापारियों को अपने दुश्मनों से सतर्क रहने की जरूरत है। शत्रु आपकी साख बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। नया काम शुरु करने के लिए दिन उत्तम नहीं है। आज व्यर्थ की यात्राएं करने से बचें।

तुला राशिफल: पूजा-पाठ और समाज सेवा के कार्यों में धन ज्यादा खर्च हो सकता है। लेकिन लाभ मिलने के भी आसार हैं। बिजनेस के चलते की गई यात्रा सफल होगी।

वृश्चिक राशिफल: नौकरी वाले जातक अपना कुछ साइड बिजनेस शुरु करने की सोच सकते हैं। लेकिन कुछ भी शुरु करने से पहले ज्योतिषी सलाह जरूर ले लें। विदेश जाने के इच्छुक जातकों का जल्द ही सपना पूरा हो सकता है।

धनु राशिफल: अचानक से खर्चे बढ़ सकते हैं। जिस कारण किसी मित्र से पैसा उधार लेना पड़ सकता है। कोशिश करें कि अनावश्यक चीजों पर धन खर्च ना करें।

मकर राशिफल: धन-संपत्ति में बढ़ोतरी हो सकती है। कोर्ट कचहरी के मामलों से भी मुक्ति मिलने के आसार हैं। लेकिन कोई नया काम शुरु करने से आपको बचना होगा। किसी अनजान व्यक्ति से पैसों का लेन-देन ना करें।

कुंभ राशिफल: आपको छुट्टी वाले दिन भी ऑफिस का काम करना पड़ सकता है। लेकिन आज किये गये काम से आपको लाभ मिलने की भी उम्मीद है। व्यापारियों को रोज के मुकाबले अच्छी इनकम हो सकती है।

मीन राशिफल: पुराने किसी निवेश से लाभ मिल सकता है। रुका हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद है। काम के सिलसिले में किसी खास व्यक्ति से मुलाकात लाभकारी साबित होगी।

First Published on June 30, 2019 6:15 am