Finance Horoscope Today, July 25 2019: आज का दिन इन तीन राशि के जातकों के लिए रहेगा शुभ, करियर में मिल सकती है सफलता

Finance Horoscope Today: मेष राशिफल: आज का दिन आपके लिए रहने वाला है खास, हर काम में मिलेगी सफलता, परिवार वालों का भी मिलेगा सहयोग, आय में अच्छी बढ़ोतरी के हैं आसार लेकिन अपनों से मिल सकता है धोखा।

वृषभ राशिफल: कार्यस्थल पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। काम का बोझ बढ़ने के आसार हैं। किसी सहयोगी से धोखा मिलने की संभावना है। वाहन सुख की प्राप्ति के आसार लेकिन किसी महत्वपूर्ण कार्य में उत्पन्न हो सकती है बाधा।

मिथुन राशिफल: नौकरी में परिवर्तन के योग है। लेकिन मनचाही जगह नौकरी मिलती नहीं दिखाई दे रही है। यात्राएं ज्यादा करनी पड़ सकती है। किसी यात्रा में धन लाभ के भी आसार हैं।

कर्क राशिफल: आपकी आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी। नया काम शुरु करने के लिए दिन अच्छा है। आज सोचे गए कार्य पूरे होंगे। महिला पक्ष से आर्थिक लाभ मिलने के आसार हैं।

सिंह राशिफल: अगर कोई नया काम शुरु करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए शुभ है। आपकी वित्त स्थिति पहले से अच्छी रहेगी। बेरोजगार लोगों को अच्छी नौकरी मिलने की संभावना है।

कन्या राशिफल: नौकरी वालों का बॉस से झगड़ा हो सकता है। दुश्मनों से भी सतर्क रहना होगा। लंबी यात्रा से धन हानि हो सकती है।

तुला राशिफल: तुला राशि वाले जातकों की नौकरी में समस्या उत्पन्न हो सकती है। नया काम अभी शुरु न करें। किसी निवेश में धोखा मिलने के आसार हैं।

वृश्चिक राशिफल: व्यापारियों के लिए आज का दिन मुनाफे वाला है। बिजनेस पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होंगे। विदेश जाने का योग बन रहा है। नौकरी में बदलाव हो सकता है।

धनु राशिफल: धनु राशि वालों के आर्थिक मामलों के लिए दिन तनाव भरा रहने वाला है। व्यापारियों को आज कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

मकर राशिफल: आपकी आर्थिक स्थिति कुछ कमजोर होगी। कर्ज का बोझ बढ़ सकता है। कीमती वस्तु चोरी होने का भय है। सावधानी से काम लेना होगा।

कुंभ राशिफल: कुंभ राशि वालों के वित्त मामलों के लिए दिन शुभ है। अचानक से धन लाभ हो सकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों का निपटारा होने की उम्मीद है। यात्राएं काफी करनी पड़ सकती है।

मीन राशिफल: मीन राशि के जातक आज निवेश करने में सावधानी बरतें। धोखा मिल सकता है। आज किसी से पैसों का लेन-देन न करें तो बेहतर होगा। आज यात्रा करने से हानि होगी।

First Published on July 25, 2019 4:29 am