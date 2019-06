Finance Horoscope Today, 24 June 2019: कुंभ राशि वाले आर्थिक मामलों को लेकर रहें सावधान, जानिए अपना वित्त राशिफल

Finance Horoscope Today, 24 June 2019: आज मेष राशि के जातकों को व्यापार में तरक्की होने वाली है। हालांकि पार्टनरशिप के काम में सावधानी बरतनी होगी। जीवनसाथी के जरूरी कार्यों में धन खर्च होगा। वृषभ राशि वालों को दुकानदारी से घाटा हो सकता है। पिता जी के स्वास्थ्य में धन खर्च होने वाले हैं। दिया हुआ कर्ज वापस मिलेगा। किसी महिला मित्र से धन लाभ होने की संभावना है। कर्क राशि के जातक नौकरी में बदलाव की सोच सकते हैं। व्यापार से कुछ हद तक घाटा हो सकता है। आगे जानिए अपना आज का आर्थिक राशिफल…

Horoscope Today June 24, 2019: यहां जानिए अपना दैनिक राशिफल…

मेष राशिफल: आज व्यापार में तरक्की होने वाली है। पार्टनरशिप वाले काम में सावधानी बरतें। पार्टनर को नई नौकरी मिलने की संभावना है। जीवनसाथी के जरूरी कार्यों में पैसे खर्च होने वाले हैं।

वृषभ राशिफल: दुकानदारी में घाटा हो सकता है। नया व्यवसाय करने की योजना बना सकते हैं। दिया हुआ कर्ज वापस मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य पर धन खर्च होंगे।

मिथुन राशिफल: किसी महिला मित्र से धन-लाभ होने की संभावना है। कार्यस्थल पर धन लाभ के योग हैं। नौकरी में पदोन्नति होने से सैलरी बढ़ने वाली है। पैसे कर्ज देने से बचें।

कर्क राशिफल: नौकरी में बदलाव करने की सोच सकते हैं। व्यापार में कुछ घाटा हो सकता है। पैसे कर्ज देने से परेशानी में फंस सकते हैं। फिजूलखर्ची से बचें।

सिंह राशिफल: व्यापार में कुछ घाटा सहना पड़ सकता है। फिजूलखर्ची बढ़ने वाली है। माता के स्वास्थ्य में धन खर्च होगा। परिवार में किसी सदस्य की सेहत अचानक बिगड़ सकती है।

कन्या राशिफल: आज आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आय से स्रोत को बढ़ाने में सफल रहेंगे। धर्म-कर्म और इलाज में पैसे खर्च हो सकते हैं। जीवनसाथी की आमदनी बढ़ने वाली है।

तुला राशिफल: आर्थिक मुद्दे पर कोई भी निर्णय किसी के कहने पर न लें। आपको खुद से लिए गए फैसले अच्छे साबित होंगे। व्यवसाय से धन लाभ के योग हैं। उधार देने से बचना होगा।

वृश्चिक राशिफल: बिजनेस को विस्तार देने के लिए नए लोगों के संपर्क में आएंगे। अगर बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो साइड व्यवसाय के तौर पर भी कुछ करें। इससे आपको लाभ होगा।

धनु राशिफल: वित्तीय कार्यों में नए प्रयोग करने से खर्च बढ़ेगा। हालांकि स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो जाएगी। दोस्तों के ऊपर पैसे खर्च होने वाले हैं। अभी निवेश करने से बचें।

मकर राशिफल: आय के नए स्रोत बनने वाले हैं जिससे धन लाभ की संभावना है। दोस्तों को दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है। फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखना होगा।

कुंभ राशिफल: आर्थिक मामलों को लेकर सावधान रहना होगा। निवेश करने से पैसा बर्बाद हो सकता है। कारोबार में वृद्धि होने वाली है। धन उधार देने से बचें।

मीन राशिफल: कार्यस्थल पर बॉस से सहयोग से सैलरी बढ़ने वाली है। व्यापार में तरक्की होने वाली है। रोजगार में किसी साथी से मन मुटाव हो सकता है।

First Published on June 24, 2019 7:28 am