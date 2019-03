Finance Horoscope Today, 6 march 2019: धनु राशि वालों को हो सकता है नुकसान, सिंह राशि के जातक फिजूलखर्ची से बचें

Finance Horoscope Today, 6 march 2019: मेष राशिफल: आप इनकम बढ़ाने के बारे में नए प्रयोग कर सकते हैं। काम में मन लगेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी।

वृषभ राशिफल: आज दफ्तर में अधिकारी वर्ग के साथ मनमुटाव हो सकता है। आप अपनी वाणी पर संयम रखें।

मिथुन राशिफल: आप कीमती सामनों को संभालकर रखें। आज आपके सामान की चोरी हो सकती है। आप घर पर सर्तक रहें।

कर्क राशिफल: आज नए काम की शुरूआत कर सकते हैं। आपका दिन अच्छा है। किसी गरीब की मदद भी करेंगे।

सिंह राशिफल: अपनी इनकम के हिसाब के साथ धन खर्च करें। आप फिजूलखर्ची से बचें। जरुरत की चीजों पर ही धन खर्च करें।

कन्या राशिफल: नए काम में सफलता पाने के लिए आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। दफ्तर में आपको अधिक काम करना पड़ सकता है।

तुला राशिफल: आज आपके लिए दिन अच्छा होगा। आपको प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। नौकरी मिलने के योग है।

वृश्चिक राशिफल: आज दफ्तर में आपके काम की तारीफ होगी। आपको दफ्तर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

धनु राशिफल: आज आपको कारोबार में सावधानी रखने की आवश्यकता है। आपको नुकसान हो सकता है।

मकर राशिफल: आज आप कानूनी मामलों से दूर रहें वरना आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। लेन-देन में सावधानी बरतें।

कुंभ राशिफल: आप अपनी जरुरत के हिसाब से धन खर्च करें। फिजूलखर्ची से बचें वरना आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है।

मीन राशिफल: आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। आप ऐसे कदम उठा सकते जिससे आप धनवान हो सकते हैं।

First Published on March 6, 2019 11:00 am