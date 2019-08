Finance Horoscope Today, 21 Aug 2019: तुला राशि वालों को व्यापार में लाभ, इन्हें मिलेगी नई नौकरी की सौगात

Finance Horoscope Today: मेष राशिफल : आज व्यापार में भाग्य का साथ मिलने वाला है। दैनिक आय में वृद्धि होगी। नौकरी में परिवर्तन के योग बनते दिख रहे हैं। ऑफिस में काम की प्रशंसा मिलने के साथ ही आय भी बढ़ेगी।

वृषभ राशिफल : आज व्यापार में लेनदेन से सावधान करने की जरूरत है। कोई आर्थिक चूना लगा सकता है। किसी को दिया हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है। बैंक से लिया हुआ कर्ज चुका सकते हैं।

मिथुन राशिफल : व्यापार में वृद्धि की संभावना है। हालांकि मन के अनुकूल आर्थिक प्रगति नहीं होगी। आर्थिक निवेश के लिए आज का दिन शुभ साबित नहीं होगा। बच्चों के स्वास्थ्य के लिए धन खर्च करने वाले हैं।

कर्क राशिफल : आर्थिक हालात में सुधार होने से खुशी मिलेगी। व्यापार में कठिन मेहनत कर लाभ पा सकते हैं। किसी चीज में इन्वेस्ट किया गया पैसा लाभ दिलाएगा। आय और व्यय का तालमेल बनाकर चलें।

सिंह राशिफल : कार्यस्थल पर आमदनी बढ़ने के संकेत हैं। साझेदारी वाले काम से आर्थिक नुकसान हो सकता है। माता की तरफ से आर्थिक लाभ मिल सकता है। पार्टनर को आर्थिक मदद कर सकते हैं।

कन्या राशिफल : व्यापार में उन्नति के संकेत हैं। अचानक धन लाभ हो सकता है। दोस्त को दिया हुआ पैसा वापस मिलेगा। किसी सरकारी योजना से लाभ हो सकता है। आज उधार देना मंहगा पड़ सकता है।

तुला राशिफल : व्यापार में मेहनत करने से धन लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में रोजगार कर रहे लोगों को आर्थिक उन्नति के संकेत हैं। नौकरी में बदलाव का विचार कर सकते हैं।

वृश्चिक राशिफल : व्यापार में काम बढ़ने से लाभ के संकेत हैं। हालांकि खर्च की अधिकता बनी रहेगी। नियमित आय में बढ़ोतरी होने की संभावना है। किसी को अचानक आर्थिक सहयोग कर सकते हैं।

धनु राशिफल : व्यावसायिक कार्य में बढ़ोतरी हो सकती है। नौकरी में सफलता मिलने वाली है। नौकरी की तालश कर करे लोगों को अच्छा अवसर मिलने वाला है। व्यापार के मसले पर किसी से पैसे उधार ले सकते हैं।

मकर राशिफल : आज सौदे में घाटे की संभावना है। व्यापार में इस समय कोई खास प्रगति नहीं होने वाली है। साझेदारी वाले काम से कुछ हद तक धन लाभ हो सकता है। किसी बड़े आर्थिक लाभ के चक्कर में पड़ना नुकसानदेह हो सकता है।

कुंभ राशिफल : आज आर्थिक मामले में कोई नुक्सान नहीं होगा। व्यापार में किसी के सहयोग से आर्थिक लाभ हो सकता है। नौकरी में बदलाव की सोच सकते हैं। नियमित आय में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

मीन राशिफल : आज आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। व्यवसाय में किसी प्रकार की बढ़ा आ सकती है। नई नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है। कर्ज दिया हुआ पैसा वापस मिलने की पूरी संभावना है।

First Published on August 21, 2019 4:25 am