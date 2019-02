Finance Horoscope Today, 20 Feb 2019: कर्क राशि वालों का होगा आर्थिक नुकसान, मीन जातक कारोबार में बरतें सावधानी

Aaj Ka Finance Rashifal Horoscope 2019 in Hindi, 20 Feb 2019: वृश्चिक राशिफल:आज आप आर्थिक मसलों पर सोच-समझकर फैसला करें। कही आपकी आर्थिक स्थिति फैसले से प्रभावित तो नहीं हो रही है। पैसा बचाने के बारे में सोचें।

Finance Horoscope Today: मेष राशिफल: आज आप नई चीजों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। कारोबार में नयापना ला सकेंगे। खरीददारी में धन अधिक खर्च होगा।

वृषभ राशिफल:आज आप कारोबार में तरक्की पाने के लिए नए प्लान बनाएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज आप किसी झांसे में ना आएं।

मिथुन राशिफल:यदि आपने किसी से धन उधार ले रखा है तो वह आपसे धन मांगने आ सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। काम में मन लगाएं।

कर्क राशिफल:आज कर्ज के लेन-देन के लिए दिन अच्छा नहीं है। आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। आज जो लोग निवेश करना चाहते हैं उनके लिए समय ठीक नहीं है।

सिंह राशिफल:आज आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। आज इस धन का सही जगह या काम में इस्तेमाल करें। आप प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं।

कन्या राशिफल:आपको दफ्तर में अधिकारियों का साथ मिलेगा। आप अपने मकसद में कामयाब होंगे। नए प्रोजक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा।

तुला राशिफल:आप नया काम शुरू करने की योजना बनाएंगे। आज जल्दबाजी में गलत जगह पैसा निवेश ना करें, वरना नुकसान उठना पड़ सकता है। गलतियों से सीखें।

वृश्चिक राशिफल:आज आप आर्थिक मसलों पर सोच-समझकर फैसला करें। कही आपकी आर्थिक स्थिति फैसले से प्रभावित तो नहीं हो रही है। पैसा बचाने के बारे में सोचें।

धनु राशिफल:आपको नौकरी मिल सकती है। जो लोग सरकारी योजना का लाभ उठा रहे हैं उनको और लाभ मिलेगा। टैक्स संबंधित कार्य पूरे करेंगे। विद्यार्थियों के समय ठीक है।

मकर राशिफल: जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जु़ड़े हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा साबित होगा। आज आपको आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। काम अधिक रहेगा।

कुंभ राशिफल:आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कोर्ट-कचहरी के मामलों में सावधानी बरतें। वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। स्थिति बेहतर होगी।

मीन राशिफल:आज कारोबार में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जो लोग नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं वह अभी रूकें। नौकरी में आपका योगदान बढ़ेगा।

