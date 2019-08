Finance Horoscope Today, 19 Aug 2019: सिंह राशि वालों को आर्थिक में होगा घाटा, इन्हें होगा पैतृक संपत्ति से लाभ

Finance Horoscope Today: मेष राशिफल : दूसरों की सहायता में धन खर्च होगा। धर्म-कर्म के कामों में भी खर्च की अधिकता रहने वाली है। व्यपार में किसी प्रकार का घाटा हो सकता है। आज दुकान अच्छा चलने से धन लाभ होगा।

वृषभ राशिफल : आज दैनिक आमदनी बढ़ने की उम्मीद है। बजट पर संतुलन बनाकर रखने की सलाह दी जाती है। बिजनेस में तरक्की बाधित होने की संभावना है। किसी चहेते दोस्त को आर्थिक मदद करने वाले हैं।

मिथुन राशिफल : आर्थिक मामले में हुए नुकसान की भरपाई होगी। निवेश करने का जोखिम न उठाएं। बिजनेस में पैसा इंवेस्ट करना पड़ सकता है। कर्ज दिए हुए रुपए वापस मिलने की संभावना है।

कर्क राशिफल : घरेलू काम में पैसा अधिक खर्च होगा। प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना सकते हैं। बच्चों के स्वास्थ्य पर धन खर्च होगा। व्यापार में तरक्की होने की उम्मीद है। उधार देने में सतर्कता रखें।

सिंह राशिफल : आज आपको आर्थिक मामलों को झटका लग सकता है। कर्ज देने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कोई नया आर्थिक लाभ का विकल्प खोज सकते हैं। इस समय जीवन बीमा में पैसा निवेश करना लाभकारी हो सकता है।

कन्या राशिफल : आज धन के मामले में सावधान रहने की आवश्यकता है। कोई परिचित चूना लगा सकता है। धन संचय पर ध्यान देने इस वक्त आपके लिए लाभकारी साबित होगा। व्यापार में प्रगति बना रहने वाला है।

तुला राशिफल : व्यापार में नए काम की शुरुआत करने से सावधान रहें। साझेदारी वाले व्यवसाय से धन लाभ होगा। नौकरी में तरक्की की कोई संभावना इस वक्त नहीं है। धरेलु काम में पैसा अधिक खर्च होगा।

वृश्चिक राशिफल : लेनदेन से पछतावा हो सकता है, सावधान रहें। रोजगार की तलाश पूरी होने की प्रबल संभावना है। बिजनेस से अच्छा खासा लाभ होने वाला है। नौकरी में तरक्की होगी। कर्ज लेना पड़ सकता है।

धनु राशिफल : बिजनेस में उधार देने वक्त सावधान रहें। पारिवारिक सदस्य से आर्थिक लाभ होगा। नौकरी की तलाश कर लोगों के लिए आज का दिन खास है। आमदनी और खर्च में तालमेल बनाकर रखना अच्छा होगा।

मकर राशिफल : आज आर्थिक मामलों के लिए मुश्किल भरा साबित होगा। हालांकि आर्थिक संकट से उबरने के लिए अतिरिक्त मेहनत करने वाले हैं। किसी भी प्रकार के निवेश करना हानिकारक साबित होगा।

कुंभ राशिफल : व्यापार का काम बढ़ेगा, जिससे आर्थिक लाभ की उम्मीद है। नौकरी में कद बढ़ेगा। रोजगार की तलाश कर रहे युवकों के लिए आज का दिन शुभ साबित होगा। पैतृक संपत्ति से लाभ होने वाला है।

मीन राशिफल : आज आप दूसरों की आर्थिक मदद कर सकते हैं। अटका हुआ धन वापस मिलेगा। व्यापार में कुछ हद तक घाटा हो सकता है। नौकरी में प्रमोशन की उम्मीद कर सकते हैं, फिजूलखर्ची से बचकर रहें।

First Published on August 19, 2019 6:15 am