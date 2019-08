Finance Horoscope Today, 18 Aug 2019: कन्या राशि वाले खरीदेंगे कोई नई संपत्ति, जानिए किसे मिलेगा नौकरी में प्रमोशन

Finance Horoscope Today: मेष राशिफल : बिजनेस में नए करार करने से पहले अच्छी तरह विचार करना अच्छा होगा। नौकरी में सैलरी बढ़ने की उम्मीद है। किसी दोस्त को पैसा उधार देना पड़ सकता है।

वृषभ राशिफल : आर्थिक जीवन बेहतर होगा। नया व्यापार शुरू करने के लिए आज का दिन शुभ है। साझेदारी वाले काम से धन लाभ के योग हैं। नौकरी में तरक्की मिलने वाली है। फिजूलखर्ची होगी, जिससे आर्थिक बजट बिगड़ेगा।

मिथुन राशिफल : आर्थिक सफलता मिलने वाली है जिससे आपका सपना साकार होगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कार्यस्थल पर शुरु किया गया नया काम आपकी अपेक्षा से अधिक समय ले सकता है। किसी की मदद करने का ख्याल आपके मन में छाया रह सकता है। कोई नया बाहन खरीदे जाने की संभावना है ।

कर्क राशिफल : कार्यस्थल पर कर्मचारियों पर कड़ी निगरानी रखने के कारण उन्हें असंतोष हो सकता है, इसलिए थोड़ी नरमी रख सकते हैं। आर्थिक मोर्चे पर आप खुद को मजबूत स्थिति में पाएंगे। कुछ दिनों से जो चिंता आपको परेशान कर रही थी अब दूर हो जाने की संभावना है।

सिंह राशिफल : पेशेवर मोर्चे पर कड़ी मेहनत का फल मिलने के संकेत हैं। आर्थिक चिंता दूर होने की संभावना है। अचानक किसी मित्र से धन लाभ होगा। व्यापार में तरक्की के संकेत हैं। जरूरी कामों में धन अधिक खर्च होगा।

कन्या राशिफल : फिजूलखर्ची पर पाबंदी लगाने को लेकर सजग हो सकते हैं। कोई नई संपत्ति खरीद सकते हैं। पेशेवर मोर्चे पर अच्छी शुरुआत करने से सफलता मिलेगी। व्यापार में कुछ हद तक घाटा सहना पड़ सकता है।

तुला राशिफल : आर्थिक मामले में आ रही दिक्कतें दूर हो सकती है। व्यापार में किसी की आर्थिक मदद ले सकते हैं। सौदा अच्छा चलने से आप काफी पैसा बचा सकते हैं। रोजगार में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

वृश्चिक राशिफल : वित्तीय मामले में आज आपका भाग्य साथ देगा। लोन चुकाने में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। व्यापार में नई मजबूती मिलने वाली है। फिजूलखर्ची से बचकर रहें।

धनु राशिफल : व्यापारिक मोर्चे पर अपने सपने पूरे करने का मौका मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होने की प्रबल संभावना है। नौकरी में परिवर्तन और प्रमोशन के योग बन रहे हैं। धन कमाने के लिए नए स्रोत की तलाश कर सकते हैं।

मकर राशिफल : व्यापार के मामलों में उठाया गया कदम लाभ दिलाएगा। कोई भी नया काम शुरू करने के लिए पैसे जुटाने में दिक्कत नहीं होगी। धन लाभ होने से सुकून का एहसास करेंगे। आज पैसा उधार देना ठीक नहीं होगा।

कुंभ राशिफल : नौकरी में परिवर्तन के लिए यह वक्त सही नहीं है। व्यावसायिक मामले में साफलता मिलने की संभावना है। आर्थिक मामले में स्थिति सुखद होगी। प्लॉट खरीदने का विचार मन में आएगा, संभव है यह आपके बजट में आ जाए।

मीन राशिफल : पेशेवर मोर्चे पर कोई आपके अधिकार पर सवाल खड़ा करेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होने की संभावना है। संपत्ति के मामले में फैसला आपके पक्ष में आएगा। जल्द अमीर बनने की कोशिश न करें, वरना परेशानी में फंस सकते हैं।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और लिंक्ड इन पर जुड़ें

First Published on August 18, 2019 6:20 am