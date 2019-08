Finance Horoscope Today, 15 Aug 2019: मीन राशि वालों को रियल एस्टेट के काम से धन लाभ, कर्क वालों को साझेदारी के काम से घाटा

Finance Horoscope Today: मेष राशिफल : आज व्यवसाय में ऊपरी कमाई होने वाली है। परिवार में मनोरंजन के साधन पर खर्च बढ़ेगा। नौकरी बदलने की यदि सोच रहे हैं तो आज का दिन शुभ नहीं है।

वृषभ राशिफल : कर्ज दिया हुआ पैसा वापस मिलेगा। भविष्य के लिए निवेश की योजना बना सकते हैं। हालांकि जल्दबाज़ी में फैसला लेना ठीक नहीं होगा। बेकार के कामों में पैसे खर्च होंगे। जीवनसाथी के आय में बढ़ोतरी होगी।

मिथुन राशिफल : व्यापार में तरक्की के लिए कोई नया फैसला ले सकते हैं। कमाई के नए साधन बनने वाले हैं। साझेदारी वाले कामों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आर्थिक मामलों में शाम तक कुछ नया शुभ समाचार मिलने वाला है।

कर्क राशिफल : व्यवसाय में लंबे समय से अटका काम पूरा होगा। नए लोगों के संपर्क से व्यापार में गति आएगी। नौकरीपेशा वालों लोगों के लिए आज का दिन मुश्किलों से भरा रहेगा। साझेदारी के काम में घाटा हो सकता है।

सिंह राशिफल : आज आय बढ़ाने के लिए भरपूर मेहनत करने वाले हैं, जिसका लाभ भी मिलेगा। कोई नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। हालांकि इसमें आपको सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। शेयर बाजार की गलत गतिविधियों में फंस सकते हैं।

कन्या राशिफल : निजी व्यवसाय में ग्राहक बढ़ने से आय बढ़ेगी। करियर में तरक्की की संभावना बनती दिख रही है। रियल एस्टेट के काम में किसी प्रकार का नुकसान होगा। वाहन से जुड़े कार्यों में मंदी आ सकती है।

तुला राशिफल : आज व्यापार के लिए बहुत सारे प्रस्ताव मिलने वाले हैं। इस अवसर का लाभ उठाना आपके लिए बेहतर साबित होगा। नियमित आमदनी में रुकावट आएगी। करियर में ऊंचाई पाने के लिए आज का दिन खास है।

वृश्चिक राशिफल : आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। कमाई में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। व्यवसाय में कड़ी मेहनत से आर्थिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नौकरीपेशा वाले लोग नए अवसर की तलाश कर सकते हैं।

धनु राशिफल : निजी व्यवसाय में नियमित आय बढ़ने वाली है। करियर को नई ऊंचाई देने के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं। व्ययसाय में पैसा लगा सकते हैं। जिसका लाभ आपको आगे चलकर मिलेगा। साझेदारी वाले काम में आंख मूंदकर भरोसा न करें।

मकर राशिफल : आर्थिक मामलों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा साबित होगा। व्यापार के लिए दोस्तों से आर्थिक मदद ले सकते हैं। आर्थिक लाभ के लिए कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं। नौकरीपेशा वाले लोगों के लिए आज का दिन लाभकारी साबित होगा।

कुंभ राशिफल : व्यापार में मन के अनुकूल सफलता नहीं मिलेगी। कामकाज की गति धीमी होती दिखाई देगी। नौकरी में स्थान परिवर्तन के संकेत हैं। जल्दबाज़ी में फैसला लेने से बचें। कार्यशैली में बदलाव के संकेत हैं।

मीन राशिफल : व्यापार में सकारात्मक परिवर्तन दिखने को मिलेगा। संभव है कोई बड़ा आर्थिक लाभ मिल जाए। उतार-चढ़ाव के साथ व्यापार में प्रगति होगी। रियल एस्टेट के काम से धन लाभ के संकेत हैं।

First Published on August 15, 2019 6:49 am