Finance Horoscope Today, 14 Aug 2019: तुला राशि के जातकों को नौकरी में पदोन्नति, इनकी दैनिक आय होगी दोगुनी

Finance Horoscope Today: मेष राशिफल : आज आप लंबी अवधि के लिए निवेश की योजना बना सकते हैं। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। व्यापार में आर्थिक लाभ के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आज पैसे उधार देने से दूर रहें।

वृषभ राशिफल : आर्थिक मामलों के लिए आज का दिन अच्छा नहीं बीतेगा। व्यापार में धन लाभ में रुकावट आएगी। किसी अनजान व्यक्ति को पैसा उधार देना पड़ सकता है। पैतृक संपत्ति से लाभ के योग बन रहे हैं।

मिथुन राशिफल : व्यापार के मामले में कोई नया निर्णय लेने से बचें। साझेदारी के काम में पैसे लेनदेन से बचना आपके लिए अच्छा होगा। नौकरी में भाग्य का साथ मिलेगा। तरक्की की संभावना है। उपहार के तौर आर्थिक लाभ मिलने के संकेत हैं।

कर्क राशिफल : आज आर्थिक मामलों के लिए लाभ का दिन है। अनायास किसी दोस्त से धन लाभ होगा। शेयर बाजार में पैसे लगाने की सोच सकते हैं। हालांकि इसके लिए परिवार में सहमति बना लेना आवश्यक होगा।

सिंह राशिफल : वित्तीय मामलों के लिए आज का दिन कठिनाइयों से भरा रहने वाला है। किसी को पैसा उधार देना पड़ सकता है। दैनिक आय के साधन में कमी दिखाई देगी। परिवार में बच्चों की सेहत में पैसे खर्च होंगे।

कन्या राशिफल : आज आपकी आय पहले की अपेक्षा अधिक होगी। पारिवारिक खर्च बढ़ने के आसार हैं। जीवनशैली में बदलाव होने से खर्च बढ़ेगा। आय और व्यय का तालमेल बनाकर चलना बेहतर होगा।

तुला राशिफल : व्यापार में लगाया गया पैसा लाभ दिलाएगा। सरकारी नौकरी वालों जातकों का प्रमोशन होने वाला है। हो सकता है प्रमोशन का लेटर आज मिल जाए। इस समय किसी बड़े निवेश में पैसा लगाने से बचें।

वृश्चिक राशिफल : नियमित आय की रफ्तार धीमी होती दिखाई देगी। जरूरी खर्चों को निपटाने के लिए तैयार रहें। अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण रखना होगा। नौकरी में तरक्की में बढ़ा आ सकती है। किसी धार्मिक स्थान पर जाने से खर्च अधिक होगा।

धनु राशिफल : ऑफिस जाने वालों के लिए आज का दिन शुभ है। पदोन्नति की प्रबल संभावना है। करियर के लिहाज से भी आज का दिन विशेष शुभ साबित होगा। मेहनत का शुभ परिणाम मिलने वाला है।

मकर राशिफल : आर्थिक मोर्चे के लिए आज का दिन खास रहने वाला है। नियमित आय दोगुनी हो सकती है। खर्च पर नियंत्रण रहने की सलाह दी जाती है। जमीन जायदाद के काम से लाभ की उम्मीद कर सकते हैं।

कुंभ राशिफल : आज किसी प्रकार का आर्थिक लाभ आपको मिलने वाला है। फिजूलखर्ची से आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए खर्च पर अंकुश रखें। व्यापार से आय मध्यम रहने वाला है।

मीन राशिफल : आय का नया स्रोत बनेगा। नौकरी में पदोन्नति में रुकावट पैदा हो सकता है। यात्रा में अनावश्यक खर्च होगा। खाने-पीने की चीजों में फालतू खर्च होंगे। हालांकि बचत करने की योजना आपके मन में चलता रहेगा।

