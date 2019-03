Finance Horoscope Today, 12 March 2019: सिंह राशि वालों को मिल सकता है धोखा, तुला वाले खरीद सकते हैं प्रॉपर्टी

Finance Horoscope Today: मेष राशिफल: आज आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहने वाली है। आपके घरेलू कार्य आसानी से सफल होंगे। आपकी इनकम में बढ़ोत्तरी होगी।

वृषभ राशिफल: आज आप लेन-देन के कार्य में सावधानी बरतें। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। आपको विदेश से आर्थिक लाभ मिल सकता है।

मिथुन राशिफल: आज आपको वाहन सुख मिल सकता है। आप अपने लिए कोई बाइक या गाड़ी खरीद सकते हैं। आप खरीददारी करेंगे।

कर्क राशिफल: आज आप शेयर बाजार में पूंजी निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। आप रिस्क ले सकते हैं। सोच-समझकर कदम उठाएं।

सिंह राशिफल: आज आप किसी में झांसे में आने पर गलत जगह पूंजी निवेश कर सकते हैं। इसलिए अपने मन की सुनें और दूसरों पर विश्वास कम करें।

कन्या राशिफल: आज आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। धन को सोच-समझकर खर्च करें। आप दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं।

तुला राशिफल: आज आप प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। आपको इस समय अच्छी डील मिल सकती है। समय आपके अनुकूल है।

वृश्चिक राशिफल: आज आपकी नौकरी में तरक्की हो सकती है। आपकी इनकम में वृद्धि होगी। कारोबारियों के लिए समय अच्छा रहने वाला है।

धनु राशिफल: आज आपके काम में समस्या आ सकती है। आपके काम में परेशानी आ सकती है। लेन-देन के कार्य में सावधानी बरतनी होगी।

मकर राशिफल: आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहने वाली है। आपको कारोबार से लाभ मिलेगा। नए कार्य में मन लगेगा। काम में समय अधिक देंगे।

कुंभ राशिफल: आज दफ्तर में आपको अधिक काम करना पड़ सकता है। आप मेहनत पर ध्यान दें। जरुरत के हिसाब से धन खर्च करेंगे।

मीन राशिफल: आप अपनी इनकम के हिसाब से खर्चा करें। आपका कर्ज बढ़ सकता है। आपकी आमदनी कम और खर्चा अधिक रहेगा। बजट के हिसाब से चलें।

First Published on March 12, 2019 10:26 am