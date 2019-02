Finance Horoscope Today, 12 Feb 2019: मेष राशि वालों को दूर होगी परेशानी, तुला वालों को मिलेगा लाभ

Finance Horoscope Today: मेष राशिफल: आज का दिन आपके लिए सही रहने वाला है। आपके कारोबार में आर्थिक लाभ मिलने के योग हैं। आपकी पुरानी मुश्किलें हल हो सकती है। आपका काम आसान होगा।

वृषभ राशिफल: आज आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। आपके सोचे हुए कार्य पूरे हो सकेंगे। काम का बोझ रहेगा।

मिथुन राशिफल: आप अपने काम में मेहनत करें, आपको सफलता मिलेगी। कार्य अधिक करना पड़ेगा। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा।

कर्क राशिफल: आज आपको कीमती वस्तुओं को संभालकर रखना पड़ेगा। आपका कीमती सामान चोरी हो सकता है।

सिंह राशिफल: आज आप अपनी जरुरते पूरी कर पाएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। भौतिक सुख मिलेगा।

कन्या राशिफल: आज आपको आकस्मिक धन लाभ मिल सकता है। आप वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो आप खरीद सकते हैं। समय अनुकूल है।

तुला राशिफल: आज आप योजना के मुताबिक काम कर पाएंगे। आप अपने लक्ष्य को पाकर ही दम लेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक राशिफल: आज आप पर काम का दबाव अधिक रहेगा। आप काम के बीच में थोड़ा आराम करें। पूंजी निवेश के लिए समय ठीक है।

धनु राशिफल: आज आपको लेन-देन में सावधानी बरतनी होगी। आप घर के काम से बाहर जा सकते हैं। आकस्मिक धन लाभ मिलेगा।

मकर राशिफल: आज जो लोग शेयर बाजार में निवेश करने की सोच रहे हैं वो कर सकते हैं। समय आपके अनुकूल है।

कुंभ राशिफल: मन में सकारात्मक विचार रखें। आपको आर्थिक लेन-देन में सर्तक रहना होगा। वरना आपको नुकसान हो सकता है।

मीन राशिफल: आज आपको नौकरी में तरक्की होगी। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलेगी। वाहन सुख मिलेगा। मन प्रसन्न रहेगा।

First Published on February 12, 2019 10:09 am