Finance Horoscope Today, 12 Aug 2019: कुंभ राशि वालों को रहेगी आर्थिक तंगी, इन 5 राशि वालों को बनेंगे आय के नए स्रोत

Finance Horoscope Today: मेष राशिफल : आज आपको किसी पुराने कर्ज से छुटकारा मिल सकता है। दैनिक इनकम अच्छा रहेगा। साझेदारी के काम से फायदा मिलने वाला है। आर्थिक मामलों में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें।

वृषभ राशिफल : आर्थिक उन्नति के लिए आज्ज का दिन शुभ है। खर्च की योजना पहले से बना लेना अच्छा रहेगा। पैसे के लेनदेन में किसी अनजान पर भरोसा करना हानिकारक हो सकता है। दैनिक आय बढ़ाने का प्रयास करने वाले हैं।

मिथुन राशिफल : किसी अच्छे काम में पैसे निवेश करने की योजना बना सकते हैं। परिवार में संतान के लिए धन खर्च हो सकता है। पिता की तरफ से आर्थिक लाभ मिलने वाला है। दैनिक आय के नए स्रोत बनाने वाले हैं।

कर्क राशिफल : पैतृक संपत्ति से आर्थिक लाभ होने वाला है। इनकम बढ़ने वाला है। सरकार की तरफ से किसी प्रकार का लाभ हो सकता है। दैनिक आय बढ़ाने के लिए अधिक मेहनत करने की जरूरत है। कार्यस्थल पर बॉस की ओर से धन लाभ होगा।

सिंह राशिफल : आर्थिक मामले में आज का दिन शुभ है। बेहतर कमाई के लिए कोई नई योजना बना सकते हैं। पैसों की बचत के लिए निवेश की योजना बनाने वाले हैं। पैतृक संपत्ति से मिलने वाले लाभ में कोई अड़चन आ सकता है।

कन्या राशिफल : आमदनी की अपेक्षा खर्च अधिक बढ़ेगा। नौकरीपेशा वालों के लिए आज का दिन लाभ का है। दोस्तों और भाई-बहनों के लिए खर्च करने से पीछे हटने वाले हैं। निवेश करने का विचार मन में आएगा।

तुला राशिफल : आर्थिक मामलों में खास ध्यान देने की आवश्यकता है। आय से अधिक खर्च होगा। जमीन से जुड़े कार्य से धन लाभ होगा। आर्थिक सहायता के किया गया प्रयास सफल होगा। दैनिक आय में बाढ़ोतरी होगी।

वृश्चिक राशिफल : आर्थिक मामलों में आज भाग्य का साथ मिलेगा। अचानक खर्च बढ़ने से दैनिक बजट बिगड़ सकता है। व्यापार के काम के लिए लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। नियमित आय में गिरावट महसूस करेंगे।

धनु राशिफल : दैनिक आय में प्रगति होने वाली है। रियल एस्टेट, पैतृक संपत्ति और सरकार की योजना से आर्थिक लाभ मिलेगा। फिजूलखर्ची से पैसों की तंगी रहेगी। जीवनसाथी के लिए धन खर्च होने वाला है।

मकर राशिफल : दैनिक आय में रुकावट महसूस करने वाले हैं। आज किए गए काम का आर्थिक लाभ आगे मिलने वाला है। संपत्ति और आरामदायक वस्तुओं या वाहन पर खर्च बढ़ेगा। तत्काल निवेश से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है।

कुंभ राशिफल : आज आर्थिक तंगी महसूस कर सकते हैं। इनकम से अधिक खर्च की संभावना है। फिजूलखर्ची से बचना होगा। परिवार में भाई-बहनों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। आर्थिक मामले में महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए आज का दिन खास नहीं है।

मीन राशिफल : आर्थिक लाभ के लिए आज का दिन अनुकूल है। आय के नए स्रोत बनाएंगे। अचानक धन लाभ से आपको राहत मिलेगी। आर्थिक योजनाओं में भाग्य का साथ मिलेगा। सही ढंग से बचत की योजना बना सकते हैं।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और लिंक्ड इन पर जुड़ें

First Published on August 12, 2019 7:13 am