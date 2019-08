Finance Horoscope Today, 09 Aug 2019: तुला राशि के जातकों को होगी व्यापार में तरक्की, जानिए आर्थिक प्रगति के लिए कैसा रहेगा आज

Finance Horoscope Today: मेष राशिफल : आर्थिक लाभ के लिए आज का दिन आपके लिए शुभ है। कहीं से मोटी रकम मिलने की संभावना है। फिजूलखर्ची से बचना होगा। निवेश करने सी पहले परिवार में विचार कर लें। सोच-समझकर पैसा लगाना फायदेमंद होगा।

वृषभ राशिफल : आज आपको भौतिक लाभ का अवसर प्राप्त होगा। परिवार में सुख-सुविधा की चोजों में बढ़ोतरी होगी। जीवनसाथी को घुमाने में धन खर्च होगा। किसी दोस्त से आर्थिक लाभ मिलेगा।

मिथुन राशिफल : आज अचानक धन लाभ के योग हैं। निवेश के लिए बनाई योजना सफल होगी। जमा पूंजी में बढ़ोतरी होगी। व्यापार में तरक्की के लिए कायदे-कानून का सहारा ले सकते हैं। जिंदगी का लुफ्ट उठा सकते हैं।

कर्क राशिफल : बिजनेस से आश्चर्यजनक धन लाभ होगा। संभव है किसी रिश्तेदार के साथ व्यापार में साझेदारी वाले काम की शुरुआत कारेंगे। व्यापार में आपसी तालमेल से उन्नति होगी। कर्ज लेने से बचें।

सिंह राशिफल : निवेश में लगाया गया पैसा अब लाभ दिलाएगा। उधार लिए गए पैसे वापस कर सकते हैं, जिससे मन खुश रहेगा। आर्थिक मामले में कोई भी नया फैसला सोच-समझकर लेना उचित होगा।

कन्या राशिफल : ओवर टाइम काम करने से इनकम बढ़ेगा। व्यापार से जुड़े हुए लोग आज कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। पैसों का निवेश सही जगह पर और काफी सोच-समझकर करें।

तुला राशिफल : धन कमाने के साथ-साथ करियर पर भी ध्यान देने वाले हैं। रोजगार और व्यवसाय में तरक्की के लिए लिए आज का दिन शुभ है। हालांकि कुछ अड़चनें आ सकती हैं, इससे घबराए नहीं।

वृश्चिक राशिफल : परिवार में बच्चों की जरूरतों को पूरा करने में धन खर्च होने वाला है। जीवनसाथी को किसी काम के लिए आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। व्यापार में आर्थिक प्रगति होगी। आज का दिन निवेश के लिए शुभ नहीं है।

धनु राशिफल : आर्थिक लाभ के लिए आज का दिन खास है। जीवन बीमा के लिए पैसे निवेश कर सकते हैं। यह भी संभव है कि विदेशी आय से लाभ मिले। सैलरी में बढ़ोतरी के चांस हैं। अनावश्यक खर्च से आर्थिक बजट बिगड़ सकता है।

मकर राशिफल : व्यापार के लिए आज का दिन बहुत साबित होने वाला है। व्यापार में तरक्की की भी प्रबल संभावना है। अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें। साझेदारी के काम में लगे लोग आज सतर्क रहें, कोई धोखा दे सकता है।

कुंभ राशिफल : किसी मित्र की मदद से व्यापार में सफलता मिलेगी। नए काम शुरू करने की जो योजना आपने बनाई है, उसे अंतिम रूप देने के लिए आज का दिन शुभ है। आगे आने वाले समय में इसका लाभ मिलेगा।

मीन राशिफल : अनायास कोई बड़ा धन लाभ मिलने वाला है। जो निवेश आपने पहले किया है उससे फायदा होगा। रोजगार में आय बढ़ने के योग हैं। नौकरी में पदोन्नति से सैलरी भी बढ़ेगी। उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है।

First Published on August 9, 2019