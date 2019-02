Finance Horoscope Today, 08 Feb 2019: सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत,कन्या वाले कारोबार में ले सकते हैं रिस्क

Finance Horoscope Today: मेष राशिफल: आज आपके कारोबार में तरक्की पाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। आने वाले समय में आपकी इनकम में इजाफा होगा। आपको वाहन सुख मिल सकता है।

वृषभ राशिफल: जो लोग दुकान चलाते हैं उनकी ग्राहकों की संख्या में इजाफा होगा। जिससे आपकी इनकम भी बढ़ेगी। विदेश से जुड़ें मामलों में लाभ मिलेगा।

मिथुन राशिफल: जो लोग नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं वह कर सकते हैं। आज का दिन अच्छा होगा। आज नौकरी में आपकी तरक्की होगी।

कर्क राशिफल: आज आपका अच्छे फैसले लेंगे। इससे आपके काम में बढ़ोत्तरी होगी और आपकी इनकम बढ़ेगी। आप आर्थिक सलाहकार की मदद से फैसलें लेंगे।

सिंह राशिफल: लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। आप अच्छा काम कर रहे हैं। आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। नौकरी में आपके रिश्ते मधुर होंगे।

कन्या राशिफल: आज जल्दीबाजी से आपको कोई नुकसान हो सकता है। आप जल्दबाजी में फैसले ना लें। आज आप कारोबार में रिस्क ले सकते हैं। इससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा।

तुला राशिफल: आपको आज शेयर बाजार से अच्छा लाभ मिलेगा। आज आप कारोबार में तरक्की के अवसर प्राप्त करेंगे। नौकरी में अफसर आपके काम से खुश होंगे।

वृश्चिक राशिफल: आज आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। ऑफिस में आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी। आज का दिन आपके लिए अच्छा है। कारोबार अच्छा चलेगा।

धनु राशिफल: विदेश से संबंधित कारोबार में लाभ मिलेगा। जो लोग विदेश में व्यापार करते हैं उनको अच्छा अच्छा मुनाफा मिलेगा। आपको आज मेहनत का फल मिलेगा।

मकर राशिफल: आज आपको लेन-देन में सावधानी बरतनी होगी। लेन-देन से आपको पछतावा हो सकता है। आज आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

कुंभ राशिफल: आज बेरोजगार लोगों को नौकरी मिल सकती है। आज आपको दिन लेन-देन के लिए दिन ठीक नहीं है। इसलिए अपने अच्छे समय का इंतजार करें।

मीन राशिफल: आप मेहनत में विश्वास करते हैं आप अपनी मेहनत को जारी रखें। आपको नौकरी में सफलता मिलेगी। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आर्थिक स्थिति में बहुत तरक्की होगी।

First Published on February 8, 2019 10:30 am