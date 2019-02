Finance Horoscope Today, 07 Feb 2019: कन्या राशि वालों मिलेगा नौकरी का प्रस्ताव, जानिए बाकी राशियों का वित्त राशिफल

Finance Horoscope Today:मेष राशिफल: आज आपको शेयर बाजार से मुनाफा मिल सकता है। आप ज्यादा पूंजी निवेश ना करें। आप इतनी पूंजी ही निवेश करें जितना आप नुकसान उठा सकते हैं।

वृषभ राशिफल: आज आपकी एक गलती के कारण भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए आप जो भी काम करें उसमें सावधानी बरतें। इससे आप नुकसान से बच सकते हैं।

मिथुन राशिफल: आज आपको लेन-देन के कार्य में लाभ मिलेगा। विदेश से अच्छी खबर मिलने के योग हैं। कारोबार के लिए आज का दिन लाभकारी रहेगा।

कर्क राशिफल: आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। आप आपको इन्वेस्ट किए हुए धन से लाभ मिलेगा। आपको अतिरिक्त धन लाभ मिल सकता है।

सिंह राशिफल: जो लोग बैंक से जुड़े हैं उन्हें आज कामकाज अधिक करना पड़ेगा। आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा की निवेश ठीक जगह कर रहे हैं।

कन्या राशिफल: आज आपको नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है। आप इस मौके का लाभ उठा सकते हैं। इससे आपकी आमदनी में इजाफा होगा।

तुला राशिफल: आज आपके जमीन से जुड़े कागजी काम आसानी से पूरे हो सकते हैं। आज आप बड़ी डील कर सकते हैं। इससे आपको लाभ मिलेगा।

वृश्चिक राशिफल: जो लोग नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं उनके लिए आज का दिन ठीक है। आपको वाहन सुख मिलेगा। आप जेब के अनुसार ही कोई काम करें।

धनु राशिफल: आज विदेशी मेहमान से मुलाकात होगी। आप इनसे कारोबार के विस्तार की चर्चा कर सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मकर राशिफल: आज आप संपत्ति खरीद सकते हैं। आपके लिए समय अच्छा है। आप सही निर्णय लेंगे। आप धन सोच-समझकर खर्च करें।

कुंभ राशिफल: शेयर बाजार में निवेश करने के लिए समय आपके अनुकूल नहीं है। नया काम शुरू करने से पहले उसकी अच्छे से जानकारी रखें।

मीन राशिफल: आज आप अपना लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। आपके मन में खुशी रहेगी। आप नया काम को लेकर उत्साहित रहेंगे। इनकम में बढ़ोत्तरी होगी।

First Published on February 7, 2019 10:59 am