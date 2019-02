Finance Horoscope Today, 06 Feb 2019: तुला वालों की यात्रा रहेगी लाभप्रद, वृश्चिक वालों को मिलेगी नई जिम्मेदारी

Today Finance rashifal: मेष राशिफल: आज शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। धन के लेन-देन में सावधानी बरतें। उधार दिया हुआ धन मिल सकता है। लेन-देन में सावधानी बरतें।

वृषभ राशिफल: आज आपको आकस्मिक धन लाभ मिलेगा। पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा। आर्थिक निवेश कर सकते हैं। कारोबार में पार्टनरशिप कर सकते हैं। इससे आपको फायदा होगा।

मिथुन राशिफल: आज आपको बोनस के रूप में धन मिल सकता है। आप अपना काम करते रहिए। आपको जल्द ही अच्छा अवसर मिलेगा। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आप दूसरे लोगों की मदद करेंगे।

कर्क राशिफल: स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है। आपको पढ़ाई में सफलता मिलेगी। संपत्ति के रखरखाव के लिए धन खर्च होगा। अपने बजट के हिसाब से खर्चा करें। प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा।

सिंह राशिफल: आज माता की सेहत के लिए धन खर्च होगा। नौकरी में आपको तरक्की मिल सकती है। लोग आपके काम और सफलता की तारीफ करेंगे। आपको अच्छी खबर मिलेगी।

कन्या राशिफल: आज शेयर बाजार में निवेश से आपको लाभ मिलेगा। आप जल्दबाजी ना करें। आप छोटी राशि निवेश करें इससे आपको ज्यादा रिस्क नहीं रहेगा। निवेश से पहले चीजें ठीक से समझें।

तुला राशिफल: यदि आप मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े हैं तो आज आपको लाभ मिल सकता है। आप काम के सिलसिले में विदेश जा सकते हैं। इससे आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

वृश्चिक राशिफल: आज दफ्तर में अधिकारी वर्ग आपसे खुश रहेगा। आपको काम की नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

धनु राशिफल: आज आपके लोन संबंधी कार्य पूरे होंगे। जो लोग अपनी पुरानी कार को बेचना चाहते हैं तो उनको बढ़िया कीमत मिल सकती है। बचत पर ध्यान दें। फिजूलखर्ची से बचें।

मकर राशिफल: आज आप रिस्क लेने से बचें। आप बड़ी राशि निवेश ना करें। आर्थिक मामले में जोखिम से आपको नुकसान हो सकता है। जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं।

कुंभ राशिफल: आज आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। आप सोच-समझकर धन खर्च नहीं करते हैं, इसलिए आपको इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है।

मीन राशिफल: पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को आज लाभ मिल सकता है। आज आप कारोबार में आ रही मंदी दूर होगी। आर्थिक लेन-देन में सर्तक रहें। कागजात पर साइन सोच-समझकर करें।

First Published on February 6, 2019 10:25 am