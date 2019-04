क्रिकेट वर्ल्ड कप: क्या कहते हैं टीम इंडिया के सितारे, जानिए ज्योतिष का आंकलन

क्रिकेट वर्ल्ड कप: क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरु होने में अब कुछ ही दिनों का समय बचा है। इस बार का विश्व कप इंग्लैंड में खेला जाएगा। विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है। इस विश्व कप के शुरु होने से पहले ही भविष्यवाणियों का दौर शुरु हो चुका है। जहां क्रिकेट फैंस अपने अपने स्तर पर टीम इंडिया की जीत को लेकर भविष्यवाणी कर रहे हैं तो वहीं मशहूर ज्योतिषी ग्रीनस्टोन लोबो का इस बारे में कुछ और ही कहना है। उनके अनुसार इस बार टीम इंडिया के हाथ निराशा लग सकती है। इसका कारण कोहली का जन्म है जो भारत और वल्र्ड कप ट्रॉफी के आड़े आ सकता है। उनके अनुसार अगर कोहली का जन्म साल 1986 या 1987 में होता तो उनके वर्ल्ड कप जीतने के चांस ज्यादा होते लेकिन विराट का जन्म सन् 1988 है जिसे लेकर जीत की संभावना कम ही दिखाई दे रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि धोनी इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं होते तो टीम के जीतने के आसार ज्यादा होते। लोबो के अनुसार धोनी को अपनी किस्मत का हमेशा साथ मिला है लेकिन इस बार उनकी किस्मत उनके साथ नहीं है। आपको बता दें कि इंडिया ने धोनी की कप्तानी में ही साल 2011 में विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था। भारत को लंबे इंतजार के बाद इतनी बड़ी जीत हासिल हुई थी। इससे पहले भारत ने 1983 में विश्व कप अपने नाम किया था।

भारतीय टीम के कोच रवि शास्त्री की कुंडली को लेकर भी इस जाने माने ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की और कहा कि, ‘इनकी ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है। यह कभी भी वल्र्ड कप जीतने वाली टीम के मुखिया नहीं बन सकते हैं। उनकी कुंडली के अनुसार उनका अच्छा समय बीत चुका है।’ आपको बता दें कि लोबो ने साल 2011 और 2015 में विश्व कप जीतने वाली टीमों की सही और सटीक भविष्यवाणी की थी।

भारत और पाकिस्तान के बीच का मैच लोगों के लिए काफी दिलचस्प होता है उसे लेकर लोबो ने कहा कि, ‘इन दोनों टीमों के बीच होने वाले मैचों में टीम भारत को जीत हासिल होती रहेगी। हालांकि इन दोनों ही टीमों के विश्व कप जीतने की संभावना कम ही दिखाई दे रही है।’

First Published on April 30, 2019 10:59 am