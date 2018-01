मंगल का वृश्चिक राशि में प्रवेश, जानिए क्या पड़ेगा 12 राशियों पर असर

मंगल ग्रह 17 जनवरी को राशि परिवर्तन कर वृश्चिक राशि में जा रहा है। इससे पहले मंगल तुला राशि में मौजूद था। मंगल वृश्चिक राशि में 7 मार्च 2018 तक रहेगा। मंगल ग्रह का यह गोचर लोगों पर शुभ-अशुभ प्रभाव डालेगा। आइए जानते हैं 12 राशियों पर इस गोचर का कैसा रहेगा प्रभाव –

मेष – मेष राशि पर इस गोचर का अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इससे मेष राशि के जातकों को प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। किसी से झगड़ा करने से बचें। सोच-समझकर कुछ बोले। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जल्दीबाजी में कोई काम ना करें।

वृषभ – मंगल के प्रभाव से पति-पत्नी के बीच विवाद हो सकता है। मानसिक तनाव हो सकता है। गुस्से पर काबू रखें। आवेश में आकर कोई निर्णय ना लें। प्रॉपर्टी संबंधी विवाद हो सकते हैं। कोर्ट-कचहरी के मामलों से दूर रहें। पार्टनरशिप से हानि हो सकती है। कारोबारी जल्दीबाजी में कोई फैसला ना लें।

मिथुन – मंगल के प्रभाव से आज आपको कोर्ट-कचहरी के मामलों से छुटकारा मिल सकता है। लोन संबंधी बाधा दूर होगी। दुश्मनों पर जीत हासिल होगी। रिश्तों में मधुरता आएगी। गुप्त बातें सबको पता चल सकती है। पुराने कर्जे से मुक्ति मिलेगी।

कर्क – कर्क राशि के जातक को कारोबार में आकस्मिक लाभ मिल सकता है। नौकरी बदल सकते हैं। मंगल के अशुभ प्रभाव से लव लाइफ में परेशानी आ सकती है। सहकर्मी से संबंध बना सकते हैं। सेहत का ख्याल रखें। पैतृक संपंति से लाभ मिलेगा।

सिंह – मंगल के प्रभाव से नौकरी में आ रही परेशानी दूर होगी। आपको तरक्की मिल सकती है। कारोबार में मुनाफा मिल सकता है। लव लाइफ अच्छी रहेगी। परिवार में अशांति का माहौल रहेगा। पति-पत्नी के बीच मनमुटाव हो सकता है।

कन्या – इस गोचर से आपको मेहनत का पूरा फल मिलेगा। नौकरी में तरक्की हो सकती है। आपके काम की तारीफ होगी। आपको मान-सम्मान मिलेगा। किसी यात्रा पर जा सकते हैं। प्रॉपर्टी के मामले में विवाद हो सकता है। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें।

तुला – मंगल के गोचर से आपको धन लाभ मिलेगा। सोच समझकर बोलें। पारिवार में तनाव बढ़ सकता है। किसी के साथ वाद-विवाद हो सकता है। लव मैरिज कर सकते हैं। पति-पत्नी के बीच मन मुटाव हो सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आंख संबंधी परेशानी हो सकती है।

वृश्चिक – मंगल के गोचर आपके लिए परेशानी पैदा कर सकता है। आपको सावधान रहना होगा। विश्वासघात मिल सकता है। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। मानसिक तनाव हो सकता है। निवेश करने से बचें। माता की सेहत की चिंता रहेगी। लव-लाइफ के लिए समय ठीक नहीं है।

धनु – मंगल के गोचर से आपकी परेशानी बढ़ सकती है। मन में उदासी, तनाव और खर्चे बढ़ सकते हैं। धन हानि हो सकती है। कोई आरोप लग सकता है, जिससे आप परेशान हो सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह अच्छा समय है। एग्जाम में सफलता मिल सकती है। विदेश यात्रा पर जा सकता है। आज आपकी मान-हानि हो सकती है।

मकर– मंगल का गोचर आपके लिए लाभकारी होगा। आपकी इनकम बढ़ेगी। कारोबार में मुनाफा मिलेगा। अटके हुए कार्य पूरे होंगे। परिवार में सुख-समृद्धि रहेगी। किसी जरूरी यात्रा पर जा सकते हैं। अपने गुस्से पर काबू रखें। गर्भवती महिलाएं संभलकर रहें।

कुंभ – कुंभ राशि वालों के सभी काम पूरे होंगे। नौकरी में तरक्की हो सकती है। आपको मान-सम्मान मिलेगा। कारोबार में मुनाफा होगा। नए संबंध बन सकते हैं। गुस्सा और चिड़चिड़ाहट बढ़ेगी। जिसका असर दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगा।

First Published on January 17, 2018 11:11 am