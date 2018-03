बुध का मीन राशि में प्रवेश, जानिए 12 राशियों पर क्या होगा असर

3 मार्च को बुध ग्रह राशि परिवर्तन कर मीन राशि में प्रवेश कर रहा है। शनिवार सुबह 06:55 पर बुध मीन राशि में प्रवेश करेगा और यहां 9 मई की शाम 05:27 तक रहेगा। बुध को बुद्धि का कारक माना जाता है इसलिए सबसे ज्यादा व्यक्ति की बुद्धि को प्रभावित करेगा। इस दौरान बुध सभी राशियों का प्रभावित करेगा। आइए जानते हैं 12 राशियों पर क्या प्रभाव पडे़गा।

1. मेष राशि – मेष राशि के जातक को इस गोचर से लाभ मिलेगा। समाज में मान-सम्मान मिलेगा। बुध के अशुभ होने के कारण आलस्य बढ़ सकता है। काम निकलवाने के लिए झूठ का सहारा ले सकते हैं। 3 मार्च से 15 अप्रैल तक केसर का तिलक लगाएं।

2. वृषभ राशि – इस राशि के जातक को कारोबार में मुनाफा मिलेगा। कार्य सफल होंगे। संतान पक्ष से खुशखबरी मिलेगी। विवाह में आ रही बाधाएं दूर होगी। करियर में सफलता मिलेगी। गले में तांबे का सिक्का धारण करें।

3. मिथुन राशि- इस राशि परिवर्तन के कारण आपको तरक्की मिल सकती है। करियर में सफलता मिलेगी। खान-पान पर ध्यान रखें। बाहर के खाने से बचें। सेहत संबंधी परेशानी हो सकती है। इस गोचर के दौरान दुर्गा मंदिर में हरि सब्जियों का दान करें।

4. कर्क राशि – इस राशि परिवर्तन से आपकी किस्मत आपका साथ देगी। आपको मेहनत का पूरा फल मिलेगा। भौतिक सुख मिलेगा। 15 अप्रैल तक लोहे से बनी लाल रंग की गोलियां अपने पास रखें।

5. सिंह राशि – राशि परिवर्तन से आपको सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। कार्य को सफल करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। आर्थिक लाभ मिल सकता है। संतान पक्ष से अच्छी खबर मिल सकती है। बुधवार के दिन मिट्टी के बर्तन में साबुत हरे मूंग डालकर, उस पर ढक्कन लगाकर, हरे रंग के कपड़े से बांधकर किसी नदी में डाल दें।

6. कन्या राशि – कन्या राशि के जातक को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कानूनी मामलों में छुटकारा मिल सकता है। कारोबार में मुनाफा मिलने के योग हैं। मां दुर्गा की पूजा करें और हरे रंग की चूड़ियां चढ़ाएं।

7. तुला राशि – तुला राशि के जातक के नए दोस्त बनेंगे। कोई भी फैसला सोच-समझकर लें। बुध के कारण आपकी वाणी प्रभावशाली होगी। कारोबार में लाभ मिलेगा। काम को करते समय धैर्य रखें। किसी काम से जाते समय छोटी कन्या का आशीर्वाद लें और उसे फूल गिफ्ट करें।

8. वृश्चिक राशि – इस राशि के जातक को मान-सम्मान बढ़ेगा। मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। संतान पक्ष से अच्छी खबर मिलेगी। पिता की आर्थिक स्थिति कुछ गड़बड़ा सकती है। उनकी सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है। गाय की सेवा करने से स्थिति में सुधार होगा।

9 . धनु राशि – बुध के इस गोचर के कारण भौतिक सुख मिलेगा। भूमि-भवन और वाहन सुख मिल सकता है। माता का सहयोग मिलेगा। किसी काम में जल्दीबाजी ना करें। गले में सोने की चेन धारण करें।

10. मकर राशि – मान-सम्मान बढ़ेगा। आर्थिक लाभ मिल सकता है। भाई-बहनों को अपनी तरक्की के लिये थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। परिवार के सदस्यों का ख्याल रखें। रात को हरे मूंग फिटकरी के पानी में भिगोकर रख दें और अगले दिन जानवरों को खिला दें।

11. कुंभ राशि – इस गोचर से आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी। धन लाभ मिल सकता है। पैतृक सम्पत्ति और सन्तान पक्ष से सुख मिलेगा। चांदी का छोटा-सा चौकोर टुकड़ा अपने पास रखें।

12 . मीन राशि – इस गोचर से आपको लाभ के अवसर मिलेगा। लव लाइफ में मधुरता आएगी। संतान पक्ष से अच्छी खबर मिल सकती है। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। मां दुर्गा के मंदिरमें हरे रंग का कपड़ा चढ़ाएं।

First Published on March 3, 2018 10:23 am